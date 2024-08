Por Hugo Ferrer

Jaime Garbarsky, uno de los empresarios inmobiliarios más destacados del país, presidente del Grupo Ecipsa, se llevó casi todos los aplausos cuando hizo su presentación en la 16 Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes que se vivió en el Teatro 25 de Mayo. Hasta recibió la distinción como Referente Empresarial.

Oriundo de San Juan, pero radicado desde hace años en Córdoba, contó con entusiasmo parte de su vida. “El gran paso en lo empresarial lo di cuando a los 29 años y sin un peso compré 160 hectáreas en u$s145 mil, para un lugar donde ningún cordobés creía que se podía hacer algo y terminamos hacer el country de mayor nivel de Córdoba”.

Así, fue el inicio de un relato que tuvo varias interrupciones por el aplauso de la platea.

“Los locos son los que mueven el mundo”

“La gente más inteligente es la que a uno lo lleva para arriba. Es la única manera. Hay que rodearse de talento. Incluso de los obsesivos. Vieron cuando dicen “…pero tengo un amigo que es obsesivo.” Sí, parece que está mal. No. Los obsesivos son los que hacen, los que hacen las cosas en la vida. Es más, yo tengo un cuadrito atrás en mi escritorio, en mi casa, que dice “Sin locura no hay grandeza”. Hay que ser locos. Los locos son los que mueven el mundo. Hay que reconocer las propias limitaciones. Cuando uno reconoce las propias limitaciones, trae al lado de uno, a la empresa, donde uno esté, a la familia, trae gente que piensa totalmente distinto. Cuando la gente entra a la empresa hago siempre lo mismo: primero, le digo: “Que vos seas la persona y que esta sea tu empresa.” Porque es así: es un noviazgo de a dos. Y la otra cosa que hago siempre es que todo el mundo en mi empresa tiene mi teléfono. No importa para qué.”

Jaime Garbarsky le habló a los jóvenes ante un auditorio repleto.

“Si no hay medición no hay resultado”

“Organización: tienen que tener organización. Si no hay organización no hay nada. Si no hay proceso, no hay nada. Y si no hay medición, no hay resultado. Acuérdense: en la vida si no hay medición no hay resultado. Planeamiento estratégico. Hay que hacer foco. Cuando uno no sabe dónde va, todos los caminos los llevan. ¿Se entiende? Cuando uno no sabe dónde va, todos los caminos los llevan. El futuro hay que buscarlo, hay que crearlo. El futuro se crea. No nos tiene que acontecer el futuro. El futuro lo crea uno todos los días. No hay que correr detrás de la plata. Muchachos, gente joven, la gente corre detrás de la plata. Piensan que “a mi amigo le va así, yo voy a ir.” No hay que correr a traer la plata. La plata es la consecuencia de la pasión y de hacer las cosas bien. Ahí llega la plata. ¿Se entiende? Por eso es muy importante.”

“Sueño, pasión, ética y solidaridad”

“Y para mí son cuatro palabras que son importantes. Sueño, sueño, sueño. Sigan su sueño. Pasión, sigan la pasión con determinación y acción. Sin acción no hay nada. Por lo tanto, escribí una frasecita acá que es de Usain Bolt: “Entrené durante cuatro años para correr sólo 20 segundos.” Hay personas que no ven los resultados en dos meses, lo dejan y se rinden. A veces el fracaso se hace, lo hace uno mismo. ¿Se entendió? ¿Y saben qué es lo que es un ganador? Un ganador es un perdedor que no deja de intentarlo. Por lo tanto, inténtenlo, inténtenlo e inténtenlo. Un capítulo aparte son las asociaciones estratégicas. Me asocié con gente enorme al lado mío. Enorme. Siempre con el miedo que nos vayan a decir la palabra, a cagar. Nunca te cagan, siempre te hacen crecer. No tengan miedo. ¿Saben qué? Y saben que lo más importante en la vida parece una estupidez lo que les voy a decir: el nombre. El nombre de ustedes es lo más importante en la vida. Por lo tanto, no hagan las cosas por plata. Hagan las cosas para conservar su nombre. La ética en los negocios deja dinero. La ética en los negocios, como en la vida, dejan el dinero. Y la solidaridad. Y la solidaridad vuelve, muchachos. ¿Hay que ser solidarios, saben? Hay que ser solidario. Al que le va bien, tiene que saber cómo. El diezmo, muchos acá son cristianos. El diezmo. La solidaridad vuelve.”

“No dejen que los políticos le roben el futuro”

“Ahora vamos a hablar del país. Nadie es feliz en un país de infelices. Y créanme que cuando uno tiene oportunidad de salir al mundo, nos damos cuenta que estamos viviendo en un país de infelices. Durante mucho tiempo puteé al país con toda mi alma. A la gente, al país. Como mucho los que están acá que se quieren ir. Después de viajar por muchos lugares en el mundo, me di cuenta que tenemos una ventaja: que estamos en el fin del mundo. No quiero decir dónde. Si alguien lo piensa, lo está pensando bien, ahí estamos. Y la desventaja es que a nadie le importa lo que nosotros hacemos acá adentro. Y créanme que nos estamos acostumbrando a hacer lo que están pensando. Y la ventaja es que los grandes conflictos del mundo no llegan acá. O sea, el mundo está convulsionado. Hay otro eje, hay una división geopolítica totalmente distinta. Por lo tanto, aprovechemos las ventajas que tenemos y no tengamos en cuenta las desventajas. Siempre digo que la vida pasa por llevar las cosas a las pequeñas cosas, a la economía doméstica. Si yo tengo cinco jugadores que juegan bien al fútbol y quiero ganar el campeonato, los demás son todos unos muertos, como podría ser yo, que formo parte de los muertos. ¿A dónde me inscribo? ¿En un campeonato de fútbol cinco o en un campeonato de fútbol 11? ¿De fútbol cinco, no es cierto? Bien, muy bien. De fútbol cinco. Bueno, Argentina tiene políticos para jugar con cinco. ¿Y a dónde nos inscribimos? ¿En el fútbol 11, no es cierto? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque como saben por qué, yo les voy a decir algo: no dejen que los políticos les roben el futuro. ¿Sí? Que no les roben el futuro a ustedes que son jóvenes. A nuestra generación, en la generación anterior, le hemos robado el futuro y se lo estamos robando a ustedes. No dejen que les roben el futuro a ustedes. Y de eso los políticos saben y saben hacerlo muy bien. Así que hagan lo que tengan que hacer para que el país vaya para adelante.”

Leé más notas de Hugo Ferrer