Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

El teatro 25 de Mayo, sobre la calle Triunvirato 4444, en la Capital Federal, tuvo una jornada inolvidable. Más de mil jóvenes fueron testigos de la 16 edición de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes.

En el hall de entrada, en cada break después de cada una de las presentaciones, el ida y vuelta de los invitados, mezclados con algunos de los expositores dieron la magnitud del encuentro. Entre vasitos de café, agua y los más variados smartphones, continuaba el análisis y debate de lo que acaban de escuchar o esperaban oír del próximo expositor.

Grupo Crónica estuvo ahí y fue testigo de las experiencias, conocimientos, enseñanzas y vivencias de los líderes. Tuvieron un feedback notable. Hubo de todo: aplausos, relatos conmovedores y con ejemplos admirables, arengas, gritos “desde el fondo” y frases sueltas que hicieron reír a muchos. Para los organizadores fue una Cumbre “vibrante y multifacética”.

“Las Naciones Unidas siempre van a estar del lado de los jóvenes”

EL APOYO DE LA ONU. El secretario general António Guterres le habló a los jóvenes a través de un video.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterrez, a través de un video, alertó a los jóvenes y les pidió que cambien la realidad porque “vivimos tiempos muy difíciles. Los conflictos hacen estragos. Nuestro planeta arde. Los derechos humanos están bajo asalto. Las desigualdades aumentan. Y el discurso del odio y la desinformación se extiende como pólvora. Más que nunca, nuestro mundo necesita vuestro compromiso: vuestra energía, creatividad y coraje. No basta con escuchar a la juventud. Debemos integrarlos en la toma de decisiones a nivel local, nacional e internacional. Las Naciones Unidas serán siempre vuestro aliado en la lucha por construir un mundo más justo, sostenible y pacífico para todos.”

“Aprovechen el tiempo, tengan esperanza en el futuro y sigan formándose”

“APROVECHEN EL TIEMPO”. Christian Asinelli, vicepresidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Por su parte, Christian Asinelli, vicepresidente de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), compartió una anécdota inspiradora del Papa Francisco: “Debemos tener esperanza en el futuro, trabajar para estar bien y formarnos constantemente”. Y puso en valor a “esta generación, la más numerosa de la historia con 160 millones de personas entre 16 y 29 años en nuestra región.” En un mundo interconectado y lleno de incertidumbre, destacó “la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo. Ya no existen soluciones únicas a los problemas globales; las respuestas deben ser compartidas. Esta cumbre es un catalizador para el cambio positivo, empoderando a los jóvenes y fomentando la colaboración internacional. Aprovechen el tiempo, tengan esperanza en el futuro y sigan formándose. Ustedes son la clave para enfrentar los desafíos del siglo XXI.”

El empresario y diseñador Ricky Sarkany, reflexionó sobre el protagonismo. Fue su primera participación en la Cumbre: “Ser protagonista significa no dejar que la vida simplemente suceda”.

EL DEBUT EN LA CUMBRE. El empresario Ricky Sarkany contó su experiencia de vida. “Ser protagonistas”.

Gloria Miguens, enfermera especializada en el acompañamiento al final de la vida, dio un testimonio conmovedor sobre la vida y la muerte. Y la historia del joven Roberto: cómo enfrentó su final. Y la reflexión sobre la importancia de vivir plenamente.

LABOR LOABLE. Gloria Miguens, enfermera dedicada a acompañar en el final de la vida.

LABOR LOABLE. Gloria Miguens, enfermera dedicada a acompañar en el final de la vida.

La actitud y el éxito que impacta en la sociedad

Juan Ignacio Rubiolo, vicepresidente de AES, hizo referencia a un tema de recurrente debate: cómo conviven el éxito y el dinero. “El éxito verdadero se mide por el impacto positivo que uno puede tener en la sociedad. Una de las cosas más difíciles que suceden es que cuando uno quiere salir de la zona de confort se llena de miedos y cuanto más crecen, más miedos. Lidiar con eso es fundamental”. Como fanático del básquet rescató lo que dijo la estrella de la NBA, Michael Jordan: “Él decía ‘yo soy el hombre más miedoso del mundo, pero el miedo lo dejo un segundo antes de que voy a tirar al aro’. Eso tiene que ver un poco con salir de la zona de confort y abrazar los desafíos. En todos los trabajos que tomé pensé que no estaba a la altura. Siempre pensé que estaba saltando al vacío. Ese es el gran mensaje de vida que quiero darles. Uno puede estudiar más, puede tener experiencia, puede probar distintos trabajos, pero hay un componente vital que es la actitud. Hay una ecuación muy linda que aprendí hace tiempo: la experiencia y la educación formal suman, la actitud se multiplica. La actitud hacia los desafíos es realmente lo que nos marca y lo que nos lleva a crecer como persona y como profesional”.

LA SOCIEDAD Y EL ÉXITO. Juan Ignacio Rubiolo, vicepresidente ejecutivo de AES.

También participaron otros importantes líderes regionales: Silvana Bergonzi, Gabriela Renaudo, Eliana Banchik y Agustina Tempesta. Cada una de ellas ofreció perspectivas únicas y consejos valiosos, como también lo hizo Silvina Uranga, de la Fundación Pescar.

LÍDERES REGIONALES. Eliana Banchik (CEO de Michelin), Silvana Bergonzi (CEO de Arredo), Gabriela Renaudo (CEO de VISA Cono Sur) y Agustina Tempesta (fundadora de LineUp). Fueron entrevistadas por Mariano González.

El empresario Adrián Werthein, instó a los jóvenes a influir en su entorno y a pensar en grande. “Ustedes tienen que ser protagonistas de su tiempo”.

PROTAGONISTAS. El empresario Adrián Werthein y un mensaje para los jóvenes. “Ustedes tienen que ser protagonistas de su tiempo”.

Inspiración, creatividad, música y decirle no a las malas noticias

DE CASA AL MUNDO. La empresaria colombiana Beatriz Fernández, fundadora de Crepes & Waffles. “Fui trending topic”.

Una de las figuras más esperadas de la Cumbre fue la empresaria colombiana Beatríz Fernandez, quien siendo una adolescente fundó una de las marcas más icónicas de su país. Inspiró y motivó a los jóvenes y fue ovacionada. “No soy escritora, pero escribo, no soy cantante, pero canto.” Y así hizo Miente las mentiras. La creó después que se separó y dijeron que su empresa se vendía. Así, se animó y cantó algunas estrofas: “La gente habla, la gente dice, la gente miente y no lo podemos evitar (…) Todos los soles, lunas y estrellas, todas las nubes, vuelan con ellas, hagan la noticia, ríen la noticias, buenas noticias no se venden…” Y contó orgullosa que “este hit tuvo 100 millones de impresiones y fue trending topic durante tres días en el mundo.”

Transmitir sensaciones a través de la música

SENSACIONES MUSICALES. Darío Jalfin, entre Los Beatles, Charly García y su audiencia. “Somos canciones”.

Darío Jalfin o Dr Música, es un creador y comunicador musical. “Te sigo en tik tok”, le dijeron ni bien apareció en escena. Un piano, iluminación acorde, con Hey Jude, de Los Beatles, y recordando un hit de Charly García hizo vibrar a la platea. Y la relajación, emoción y hasta risas, que llegó con la música. Fueron minutos donde se sintió en el cuerpo, con movimientos varios (subir y bajar las manos, brazos, despacio y luego más rápido) y trabajar las sensaciones de estar en “casa, kiosco, tensión, zona de confort”. El conductor Mariano González le dijo “Somos canciones” y planteó el desafío en vivo de llegar a los 100.000 seguidores en Instagram (está muy cerca de lograrlo). ¡Aplauso cerrado!

“No hay que correr detrás de la plata”

SUEÑOS Y “FÚTBOL 5”. Jaime Garbarsky, fundador de Grupo Ecipsa, y una historia de vida atrapante.

Jaime Garbarsky, uno de los desarrolladores inmobiliarios más destacados del país, habló con un lenguaje claro, sencillo, con toda su experiencia y lo que sabe de gestionar. “El gran paso en lo empresarial lo di cuando a los 29 años y sin un peso compré 160 hectáreas en 145 mil dólares.”. Y reconoció que asociarse es lo que recomienda siempre: “La vida está para asociarse, no para hacer las cosas solo”. Y puso énfasis en pensar el mañana. “El futuro lo crea uno todos los días. No hay que correr detrás de la plata. La plata es la consecuencia de la pasión y de hacer las cosas bien. Ahí llega la plata. Sigan su sueño. Pasión, sigan la pasión con determinación y acción. Sin acción no hay nada. Por lo tanto, escribí una frasecita acá que es de Usain Bolt: “Entrené durante cuatro años para correr solo 20 segundos.” Hay personas que no ven los resultados en dos meses, lo dejan y se rinden. ¿Y saben qué es lo que es un ganador? Un ganador es un perdedor que no deja de intentarlo. Por lo tanto, inténtenlo, inténtenlo e inténtenlo. Siempre digo que la vida pasa por llevar las cosas a las pequeñas cosas, a la economía doméstica. Si yo tengo cinco jugadores que juegan bien al fútbol y quiero ganar el campeonato, los demás son todos unos muertos, como podría ser yo, que formo parte de los muertos. ¿A dónde me inscribo? ¿En un campeonato de fútbol cinco o en un campeonato de fútbol 11? ¿De fútbol cinco, no es cierto? Bien, muy bien. De fútbol cinco. Bueno, Argentina tiene políticos para jugar con cinco. ¿Y a dónde nos inscribimos? ¿En el fútbol 11, no es cierto? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque como saben por qué, yo les voy a decir algo: no dejen que los políticos les roben el futuro.”

Después de su exposición, en el hall del teatro recibió las felicitaciones. Grupo Crónica pudo ver en su mirada la emoción que tenía. No lo podía creer. Entre otros, el emprendedor y especialista en Asuntos Públicos, Juan Pablo Maglier, también compartió ese momento.

Taína Laurino, Business Consultant; Lina Anllo, Directora General del WEF Women Economic Forum, junto a los integrantes de la Fundación Casa Club (organización que trabaja por la inclusión de personas con padecimientos mentales) también participaron de la convocatoria de Jóvenes Líderes.

“Quiero entender la historia que está escrita en las rocas”

LAS ROCAS HABLAN. La geóloga Candela Corredera, apasionada de su profesión.

Candela Corredera, es geóloga senior. Lidera equipos de trabajo “en entornos desafiantes”. Oriunda de Bahía Blanca, apareció en el escenario, con casco, pico y arnés. Como lo había hecho anteriormente el empresario y andinista Juan Pablo Toro, habló desde las entrañas del amor por su profesión. “Geología es la ciencia que estudia la tierra. Y también estudiamos los procesos. Buscamos recursos minerales que sean un beneficio para la sociedad. Me crié en la Sierra de la Ventana. No sólo quiero entender la historia que está escrita en las rocas, sino que quiero generar un impacto real en la sociedad, quiero generar empleo y desarrollo, quiero encontrar un yacimiento que pueda generar este impacto. Y eso es lo motiva mi carrera todos los días.”

Armar equipos, como Scaloni, es una de las claves del éxito

Julieta Luz Porta, mendocina, de casi 25 años, creó una empresa de biotecnología: entrena a las células del sistema inmunitario para combatir enfermedades como el cáncer. ¿Hay un momento perfecto? Ella respondió a la audiencia: “Estoy segura de que tienen un montón de ideas en el cajón y si no las tienen, hagan como yo, y reúnanse con gente que lleva años investigando un tema, pero la clave está en ser Scaloni, en armar equipos. Si ustedes arman el equipo correcto y tienen un propósito, estoy segura de que nadie les va a decir que no. La cuestión está en insistir: de mil inversores a los que les escribo, sólo 100 me responden, sólo 10 me dan la reunión final y sólo uno invierte. Yo perdí un montón de concursos antes de ganar el concurso de la NASA”.

Dato aparte, el rol del conductor y animador del evento: el locutor Mariano González tuvo un ida y vuelta con los asistentes y “speakers”, que incluyó hasta voces de doblajes en las presentaciones, cambios de tono, preguntas y arengas varias. “Enjoy”, como él se define.

La fama, el éxito, el peligro de las redes sociales y la importancia de tener una vocación

“¿QUÉ BUENA BIENVENIDA, VERDAD?”. Guillermo Francella junto a Rebeca Robles durante la entrevista.

Guillermo Francella hizo su ingreso, casi como si fuese a actuar en Casados con Hijos en el teatro. Con barba crecida, sonrisa y gestos atrapó a la jóven platea. Mientras se acomodaba y se quitaba el abrigo marrón, algunos le gritaron por Racing. “¿Hermosa bienvenida, verdad?”, dijo para abrir la nota. Explosion en la sala. Simbiosis popular y repaso de su carrera: desde su comienzo (fue periodista en la revista GENTE), luego la revolución de sus personajes y el éxito (televisión, cine y teatro). Durante la media hora que duró la entrevista que le hizo Rebeca Robles, directora de Desarrollo Institucional de la Fundación Jóvenes Líderes, Francella tuvo un relato atrapante. Y habló también de él: “Al Guillermo de la adolescencia le diría que ‘lo admiro mucho, que luche por tener ese sueño que siempre deseó, que no te equivocaste’”. Destacó: “Yo no nací famoso. Nací siendo un chico como cualquier otro con los recursos de padres de clase trabajadora. Conozco los dos mundos: viví la mitad de mi vida en el anonimato absoluto y la otra parte en una popularidad masiva. Me da mucha felicidad todo el proceso: conocer ambas cosas, luchar y lograr el objetivo. Y hoy me siento pleno porque vivo de lo que amo, que en este país es de elegidos. La fama puede llevar a una frustración si no se maneja bien, y perder la privacidad puede ser menos atractivo de lo que uno imagina”. Otro tema que abordó, de pura actualidad: las redes sociales: “No comulgo mucho con eso. Cuando empecé a trabajar no había redes y era todo más complicado poder tener trabajo. Pero este tema de esta crueldad que hay desde el anonimato… Y esta crispación que hay de denostar algo me parece que aleja de cualquier conexión favorable o de buena energía que yo hablo. Y yo veo que las mismas personas que están en redes les contestan a este desconocido o desconocida que lo agrede o la agrede como dándole una identidad y dándole un lugar a esa persona que pierde ese anonimato por dos o tres minutos porque la Celebrity de turno le contesta. Me parece deplorable. Primero, que te enganches. Es tan tóxico leer que te lastiman. Me imagino que cualquier persona no debe sentirse bien. Yo propongo no entrar en redes. Comprendo que mucha gente vive de las redes y entonces yo acepto. ¿Cuál es el código? Pero por otro lado es desprenderse un poco de estar esperando ese like o estar esperando quién te sigue o me están siguiendo. Me parece tan agresivo todo que no está bueno. Yo no tengo redes. Mentirosamente tengo un nombre de fantasía para chusmear porque tiene una inmediatez la noticia o algo que quiera, pero es de una toxicidad impresionante. La tengo más para divertirme con las redes sociales. Mis hijos me enseñaron. En los tiempos ociosos puedo pasar mucho tiempo mirando cosas que me divierten, pero solamente para eso.” Su rol como actor y lo que siente: “Me da mucha felicidad la heterogeneidad de mi profesión, de poder componer personajes distintos me hacen sentir vivo joven pleno”. Y un mensaje final para los jóvenes: “Primero, ojalá que puedan tener una vocación. ¿Por qué no puedo vivir de lo que verdaderamente amo? Ojalá que puedan amar algo, eso sería maravilloso.”

“Los jóvenes ven donde pisan pero no saben hacia dónde van: se muestran personas que aspiran a ser famosas en vez de útiles”

El fundador de la organización, Leandro Viotto Romano, recibió a todos en el foyer del teatro. Muy entusiasmado por la convocatoria, puso en relieve el rol de los jóvenes y el por qué de la Cumbre: “Es un evento que realizo desde hace 16 años cuando fundé la organización a mis 23 años. Me propuse convocar a unos 1.000 jóvenes de entre 17 a 40 años anualmente para que, además de debatir entre ellos, puedan tener un espacio en donde escuchar mensajes que líderes regionales tienen para transmitir a las nuevas generaciones. En ese camino han pasado por el evento – que siempre fue absolutamente gratis – de ex presidentes, alcaldes, hasta dueños de multinacionales. Todos ellos preocupados por impactar positivamente a quienes van a tomar decisiones de trascendencia el día de mañana. Yo lo suelo decir: creo que en muchos casos los jóvenes ven donde pisan pero no necesariamente saben con exactitud hacia dónde van. Y eso se da en gran medida porque le solemos mostrar personas que aspiran a ser famosas en vez de útiles. Puntualmente en el caso de Argentina, que es un país en que se ha intentado por muchos años hacer ver al mérito como un cuento de personas ricas que quieren causar en realidad mayor exclusión y que sea fomentado al nepotismo, el acomodo como una aspiración, nosotros venimos un poco a revalorizar las historias de vida , fundamental de personas que se han esforzado, que han trabajado duro y que tienen un camino recorrido que contar a las nuevas generaciones.”

Liderazgo, mediocridad, los viejos discursos que no atraen y el idealismo humanista

LIDERAZGO Y HUMANISMO. El juez Ricardo Lorenzetti y un análisis de la realidad social, política y ambiental. Y el impacto de la Inteligencia Artificial.

A todo esto, Ricardo Lorenzetti, Ministro de la Corte Suprema, también ofreció una visión profunda sobre los desafíos actuales y su orígen. Así, recordó su ciudad, Rafaela, y la anécdota con un profesor: “Me decía: ahí es donde no dobla el viento y al final del mundo no hay nada, ¿cómo se puede llegar hasta la Corte Suprema?” Utilizó el ejemplo de Don Quijote, para instar a los jóvenes a reconocer y adaptarse a los cambios profundos en la economía y la sociedad. “Estamos al límite de una crisis ambiental”, advirtió, subrayando la necesidad de proteger la naturaleza y desarrollar una economía sustentable. “Quiero contarles a los futuros líderes, es que está cambiando sustancialmente la dirección en la cual está andando la humanidad. Entonces está cambiando aceleradamente la economía en el mundo. Estamos en un mundo donde la Inteligencia artificial nos lleva a otro estadio, es un salto tecnológico distinto porque vamos a ver que la Inteligencia Artificial puede ser como los humanos y hay una pérdida de identidad de lo humano. No sirve seguir hablando de lo mismo, no sirve mirar el pasado sino el futuro, que está lleno de incertidumbre para muchos porque no entienden. Si ustedes leen Shakespeare o Platón o los grandes escritores no ha cambiado ni la envidia, ni las luchas de poder, ni la mediocridad humana, ni las bajezas. A eso solo se responde con idealismo. El liderazgo de hoy no va a ser el del futuro. Vivimos un verdadero fin de ciclo. Y esta idea de seguir hablando del pasado y de lenguajes que ya nadie entiende y a nadie le interesan, llevan a una situación de gobernabilidad frustrada. Los escenarios del pueblo de nuestro país y del mundo están vacíos porque a nadie le interesa lo que se escucha en los discursos públicos, no mueven, no atraen. ¿Por qué? Porque necesitamos un discurso nuevo, una nueva narrativa Y eso es el idealismo y ese idealismo está vinculado a las grandes causas. Lo que necesitamos es esperanza. No necesitamos gente que nos hable del fracaso, del miedo, de la desesperanza. Necesitamos idealismo humanista Y eso es el liderazgo del futuro.”

REFERENTE DESTACADA. Silvina Aguiar, de la Fundación Pescar

Taína Laurino, Business Consultant junto Leandro Viotto Romano

Lina Anllo, Directora General del WEF Women Economic Forum.

Integrantes de la Fundación Casa Club, en la Cumbre de Jóvenes Líderes. Muy destacado su trabajo en la inclusión de personas con padecimientos mentales.

La Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes fue una plataforma para el intercambio de ideas. Además, hubo menciones para las categorías Jóvenes Líderes (Julieta Luz Porta), Referentes (Guillermo Francella, Beatríz Fernández, Ricky Sarkany, Jaime Garbarsky y Juan Ignacio Rubiolo) y Referentes de la humanidad.

Fue una jornada de sueños, esperanza y pensando en el mañana. Y ya piensan en la número 17. El futuro es hoy.