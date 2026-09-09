El diputado nacional por Santa Cruz de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, expresó en el Congreso de la Nación su “absoluto repudio” a las declaraciones del diputado chileno por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, en relación con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Durante su intervención en el recinto, Guzmán sostuvo que las expresiones del legislador chileno constituyen una “falta de respeto” hacia la Argentina y planteó la necesidad de sostener la defensa del reclamo de soberanía sobre el archipiélago.

En ese sentido, señaló: “Expreso mi absoluto repudio a las palabras del diputado chileno Alejandro Riquelme Ducci que ofende y provoca al pueblo argentino”.

Guzmán hizo referencia a las declaraciones realizadas por Riquelme Ducci luego del encuentro entre el presidente Javier Milei y el mandatario chileno José Antonio Kast, en el que, según señaló el legislador argentino, ambos habían coincidido respecto de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

“Quiero traer al recinto un tema que ha resonado en las últimas horas, que son las palabras del diputado chileno por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, que días después que el presidente Javier Milei se encontrara con el presidente Kast, y concordaran con la soberanía de Argentina sobre sus Islas, expresara abiertamente que las Islas Malvinas no se llaman Malvinas sino que se llaman Falkland, y que pertenecen al Reino Unido”, sostuvo.

El diputado santacruceño consideró que esas afirmaciones representan una posición que no debe ser tolerada por la Argentina. “La verdad que quiero expresar mi repudio absoluto a las palabras del diputado chileno porque es una falta de respeto en un tema muy grave para los argentinos”, manifestó.

En su discurso, Guzmán también cuestionó al expresidente Alberto Fernández por declaraciones vinculadas con la capacidad argentina para defender las islas. “No como hizo el expresidente Alberto Fernández que declaró que Argentina no tiene la capacidad para defender sus islas; creo que es una falta de respeto, creo que debe haber un juicio contra el expresidente por lo que ha dicho”, expresó.

Qué había dicho el diputado chileno

Las declaraciones de Alejandro Riquelme Ducci estuvieron vinculadas con la relación comercial entre Chile y las Islas Malvinas, a las que el legislador denominó “Falkland”.

“Chile tiene todo el derecho de comerciar con cualquier país del mundo; terceros países no pueden poner condiciones a quienes nosotros entregamos servicios o entregamos cabotaje, o transporte de carga”, había señalado.

El diputado chileno también defendió los vínculos históricos y comerciales de la región de Magallanes con las islas.

Diputado magallánico Alejandro Riquelme Ducci.

“Acá hay que dejar algo súper claro, nosotros tenemos una relación histórica con las Islas Falkland; deben recordar que prácticamente toda la masa ovina que existe en Magallanes viene de las Islas Falkland, viene del Reino Unido”, sostuvo.

En esa línea, Riquelme Ducci afirmó que la producción ovina de la región chilena mantiene una relación histórica con el archipiélago y remarcó que Chile ha desarrollado intercambios comerciales con las islas durante años.

“Hoy día la industria de cordero que existe en Magallanes es gracias a las Islas Falkland; nosotros hemos realizado comercio con ellos por muchos años; no puede haber un condicionamiento de la República Argentina con quien nosotros comerciamos”, concluyó.