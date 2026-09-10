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Maluma y Shakira volverán a trabajar juntos; los colombianos sorprendieron a sus seguidores con una publicación, en redes, que anticipa el lanzamiento de una nueva colaboración para el 17 de septiembre de 2026.

En la fotografía, ambos aparecen juntos en una producción de marcada estética latina que, rápidamente, despertó la atención de sus fanáticos.

Maluma acompañó el anuncio con una palabra que podría anticipar el nombre del sencillo: “Agua”, además de revelar la fecha prevista para el estreno, agregó una frase para aumentar, todavía, más las expectativas: “Nos fuimos mundial”.

La repercusión del anuncio fue inmediata; en apenas algunas horas, la publicación acumuló cerca de 750 mil reacciones, mientras los seguidores de ambos artistas comenzaron a esperar por nuevos detalles sobre el lanzamiento.La colaboración vuelve a reunir a dos de las principales figuras colombianas de la música internacional, quienes ya demostraron anteriormente su química artística con canciones que alcanzaron una enorme repercusión. Maluma y Shakira trabajaron juntos en “Chantaje” y “Clandestino”, dos temas que se transformaron en éxitos dentro del mercado latino; ahora, varios años después, volverán a unir sus carreras para este nuevo proyecto de Fenix Entertainment.

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