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Maluma y Shakira volverán a trabajar juntos; los colombianos sorprendieron a sus seguidores con una publicación, en redes, que anticipa el lanzamiento de una nueva colaboración para el 17 de septiembre de 2026.
En la fotografía, ambos aparecen juntos en una producción de marcada estética latina que, rápidamente, despertó la atención de sus fanáticos.
Maluma acompañó el anuncio con una palabra que podría anticipar el nombre del sencillo: “Agua”, además de revelar la fecha prevista para el estreno, agregó una frase para aumentar, todavía, más las expectativas: “Nos fuimos mundial”.
Maluma y Shakira trabajaron juntos en “Chantaje” y “Clandestino”, dos temas que se transformaron en éxitos dentro del mercado latino; ahora, varios años después, volverán a unir sus carreras para este nuevo proyecto de Fenix Entertainment.
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