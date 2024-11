Javier Milei cantó temas de Elvis Presley y Nino Bravo en el programa de Yuyito González El Presidente visitó a su novia en su programa "Empezar el día", donde la pareja confesó detalles de su vida privada, se animaron a cantar y sellaron el encuentro con un beso.

Este lunes, el presidente Javier Milei participó en una entrevista en el programa “Empezar el Día“, conducido por su pareja, Amalia “Yuyito” González. Durante el programa, la pareja habló tanto de temas políticos actuales como de su relación y su pasión por la música, revelando una faceta más íntima del mandatario.

La entrevista comenzó con un repaso de la coyuntura política. Milei reafirmó su decisión de despedir a Diana Mondino de su cargo como canciller, luego de una polémica votación en la que Argentina respaldó a Cuba, posición que Milei calificó como “un error imperdonable” que provocó su destitución en solo 30 minutos. “Todos los responsables de esto serán sumariados y echados”, sentenció el presidente, aludiendo a una revisión interna en la Cancillería. También criticó a los diplomáticos de carrera, describiéndolos como “un conjunto de imbéciles y arrogantes” y retándolos a “ganar elecciones si quieren manejar un país”.

Sin embargo, la conversación se desvió rápidamente a un tono más personal, y Amalia no dudó en resaltar lo que la atrajo de Milei. “Me enamora su convicción, su coherencia y su honestidad. No es fácil encontrar personas con valores y que no estén buscando ventajas”, declaró la conductora, quien se mostró orgullosa de la integridad del mandatario.

A lo largo del programa, Milei compartió detalles sobre su rutina diaria con González, revelando que suele enviarle mensajes a primera hora de la mañana. Entre risas, Amalia confesó que intenta convencerlo de que duerma más, pero que su atención y cercanía son inquebrantables. “Si no me manda mensaje, es como una puñalada al corazón, me autoflagelo”, bromeó, generando risas entre el público.

La entrevista reveló además el lado artístico de Milei, quien mostró su gusto por la música y su pasión por cantar. Recordó su época en una banda y expresó su admiración por Elvis Presley, Nino Bravo y los Rolling Stones. Incluso se animó a interpretar en vivo temas como “Unchained Melody” y “Libre” de Nino Bravo, deleitando a González y a la audiencia. “¡Qué lindo momento! Gracias, soy tu fan”, expresó Amalia emocionada al escuchar a su pareja cantar.

El programa dejó entrever la dinámica entre Milei y González, quienes mostraron una conexión emocional sincera que resonó entre los televidentes. Entre política, música y risas, la pareja brindó un momento único que humanizó al presidente y mostró una relación en la que el apoyo mutuo y la admiración son protagonistas.