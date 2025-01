Javier Milei demora la definición del nuevo Procurador del Tesoro y suena otro candidato El Presidente de la Nación echó a Rodolfo Barra de ese puesto el último viernes. Sonaba por entonces Ricardo Manuel Rojas como reemplazo pero fuentes de la Casa Rosada anticiparon a cronica.com.ar que “podría ser para otro lugar”, aunque desmintieron cambios en el gabinete. Toma fuerza la versión de otro nombre para el puesto vacante.

Por Florencia Golender

Podría definirse este martes por la mañana el reemplazo de Rodolfo Barra, echado por el presidente Javier Milei del puesto de Procurador del Tesoro de la Nación. Si bien el anuncio estaba planificado para esta tarde luego de que el candidato con mayores posibilidades, Manuel Ricardo Rojas, visitara la Casa Rosada, hay un replanteo del rol que ocupará y suena otro nombre para suceder a Barra.

En Balcarce 50, fuentes que participan de ese reordenamiento destacaron a cronica.com.ar el “estrecho vínculo de respeto que Milei tiene desde hace años” con Rojas, a quien considera una “eminencia” en materia de Justicia. Por eso, todavía está en análisis si ”cuál es el mejor lugar para que ocupe” el exjuez.

Mientras en el gobierno desmienten que se esté pensando en hacer cambios en el gabinete nacional, Milei tiene que elegir en estos días el nuevo Procurador General de la Nación. Al tantear la ficha de Rojas para otro casillero de una relevancia acorde a la confianza presidencial, se especula con un “match” con el puesto de Ministro de Justicia que actualmente ocupa Mariano Cúneo Libarona.

Cuando el vocero presidencial Manuel Adorni informó el último lunes por al red social X el pedido de renuncia a Barra, anticipó que la definición se conocería después del fin de semana. Tras el encuentro de Barra con el asesor, Santiago Caputo, en Casa de Gobierno, la decisión parecería demorarse un poco más.

Javier Milei define un lugar para Manuel Ricardo Rojas.

El análisis en Rosada es que Rojas, con quien Milei comparte su línea ideológica, “es una persona brillante, pero piensa como juez y no tanto como un abogado, que aunque parezcan lo mismo no lo son y el procurador debe ser alguien que trabaje para encontrar vericuetos legales a favor de una parte, y no alguien que sea imparcial”.

Quién suena para la Procuración del Tesoro de la Nación

Apenas renunció Barra, dos abogados aparecieron en danza: Carlos Laplacette y Santiago Castro Videla.

El primero, fue descartado por la fuente consultada por este medio. El segundo, destacado como un discípulo de Rojas.

Castro Videla es Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral; integrante del estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados e integrante de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación.

