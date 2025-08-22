Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Presidente Javier Milei brindó este viernes un discurso en el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, cerrando una semana marcada por reveses parlamentarios para el oficialismo. En este marco, defendió la estrategia de su Gobierno en relación con la política financiera y advirtió sobre las consecuencias de un giro contrario en materia monetaria.

“En el escenario alternativo, las tasas de interés se van a ir a la estratósfera. También van a romper el equilibrio monetario, van a romper la tasa de cambio y la inflación. Si hacemos eso, vamos a traer a los kukas de vuelta. Si algo tenemos en claro es que kirchnerismo nunca más“, exclamó.

El jefe de Estado hizo hincapié en la importancia de sostener el equilibrio fiscal y monetario como base del plan económico. A su vez, volvió a cuestionar el modelo del Frente de Todos y su impacto en la inflación durante la gestión de Sergio Massa. De esta manera, Milei buscó reforzar su mensaje de cara a las elecciones bonaerenses y nacionales.

“Hay dos tipos de políticos: los que abrazan la libertad y los orcos”

El primer mandatario definió la situación electoral en clave económica y lanzó fuertes críticas contra el kirchnerismo. “Enfrente están los sodomitas del capital. ¿Cuánto creen que vale la tasa de interés ahí? Es como el final del mundo”, manifestó. Seguidamente, retomó el tema financiero y señaló: “Por eso sube la tasa de interés. Como bien puso Sturzenegger, es el riesgo kuka”.

Para el líder de La Libertad Avanza (LLA), hay “dos tipos de políticos: los que abrazan la libertad y gente razonable, y del otro lado los orcos, los kukas”. A propósito, vituperó: “Explícitamente un diputado kirchnerista dice que su programa de Gobierno es romper lo que hizo este Gobierno. O tienen un candidato en Provincia que dice que a cada quien según su necesidad, y de cada quien según su posibilidad. O sea, está recitando a Marx, no sé si se dan cuenta”.

Al referirse a los comicios legislativos en Provincia en Buenos Aires, opinó que “para los kukas, la elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral”. Consideró que “los intendentes van a estar defendiendo su negocio. Pero en octubre no van a estar defendiendo su negocio, va a haber un sistema de votación distinto y se valida la gestión nacional”.

En tal aspecto, marcó la diferencia con el oficialismo: “Eso sí, para nosotros, LLA, es un piso”. Finalmente, alertó acerca de las consecuencias de un resultado ajustado en septiembre: “Y si se llegara a dar la situación que el resultado es parejo o estamos un voto por arriba, eso es el último clavo al cajón del kirchnerismo“.

Tasa de interés

“Si escuchan a un economista decir que la tasa de interés es el precio del dinero, invítenlo a irse, por decirlo de una manera elegante”, dijo el Presidente en una charla netamente económica en medio del escándalo por el Caso Spagnuolo y las supuestas coimas en Discapacidad que implicarían a su hermana y Secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

“Porque no es que la tasa de interés existe porque existe el dinero, sino que existe porque existe el tiempo. Puede tener una economía de trueque con tasa de interés”, agregó, en modo académico.

El elogio a Caputo

“Cuando llegamos al Gobierno, la tasa de inflación corría al 1 y medio diario. Hoy corre al 1 y medio mensual”, sostuvo Milei. “Ahora se entiende por qué el señor Toto Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo”, añadió sobre el funcionario, que lo escuchaba desde primera fila junto a Karina Milei y Manuel Adorni.

En otro tramo de su alocución, indicó que, junto al ministro de Economía, “están reescribiendo los manuales”. Aseveró que “estamos acostumbrados con Caputo a que malinterpreten lo que hacemos. Porque deberían reescribir todos los manuales. Todo lo que se escribió en los últimos 90 años está mal. Con Toto estamos demostrando por qué”.

El jefe de Estado enfatizó: “Cuando la inflación bajó, después decían que no podíamos bajar el 8 por ciento, el 4, el 2… Pero sigue bajando”. Luego dejó un mensaje electoral: “La inflación no se genera de forma instantánea. Porque ustedes inyectan el dinero y pasan un año y medio o dos. Por eso les resulta tan divertido votar estupideces para aumentar el gasto público, si total lo paga otro salame de acá a dos años”.

