El presidente Javier Milei desarrolla este viernes 7 de noviembre una agenda cargada que combina política internacional, economía y espiritualidad. Desde Nueva York, el mandatario participa de distintas actividades que incluyen un encuentro con empresarios en el Council of the Americas y una visita privada al santuario judío “El Ohel”, donde descansan los restos del rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson.

La visita al lugar tiene un carácter personal y simbólico para el jefe de Estado. Según fuentes oficiales, Milei acudirá al sitio para agradecer por su triunfo electoral del pasado 26 de octubre, tal como lo hizo en ocasiones anteriores antes de momentos clave de su carrera política.

Encuentro con empresarios en el Council of the Americas

A las 12:00 horas, Milei participará del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, organizado por el prestigioso Council of the Americas. En ese ámbito, expondrá los principales lineamientos de su plan económico y las reformas estructurales que impulsa su gobierno para atraer capitales extranjeros.

El evento contará con la presencia de inversores, diplomáticos y representantes del sector financiero interesados en conocer las perspectivas del nuevo rumbo económico argentino. Según trascendió, el Presidente busca consolidar vínculos estratégicos con los Estados Unidos y fortalecer la confianza internacional en la economía del país.

Un gesto espiritual: visita al “Ohel”

Aunque no figura en la agenda oficial, el mandatario dedicará parte del día a una visita privada a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder espiritual del movimiento jasídico Lubavitch, conocido como “el rebe”. El lugar, ubicado en el barrio de Queens, es considerado sagrado por miles de fieles y líderes mundiales que acuden allí para meditar y dejar mensajes personales.

Para Milei, que profesa una profunda admiración por el pensamiento judío, esta actividad tiene un valor íntimo. En esta oportunidad, su presencia en el sitio estará motivada por el deseo de agradecer el respaldo recibido en las elecciones presidenciales, en lo que interpreta como un acto de gratitud y fe personal.

Rumbo a Bolivia para la asunción presidencial

Culminada su agenda en Nueva York, Javier Milei partirá a las 19:00 horas en un vuelo especial hacia Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para participar de la asunción presidencial de Rodrigo Paz Pereira.

El arribo de la comitiva está previsto para las 3 de la mañana del sábado 8 de noviembre. Desde allí, el mandatario tomará otro vuelo a El Alto, donde a las 11:00 horas participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional.

Posteriormente, Milei mantendrá un saludo protocolar con el nuevo Presidente boliviano, y a las 13:00 horas asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando, acto central de la jornada.

Regreso a la Argentina

Tras la ceremonia en Bolivia, el Presidente emprenderá su regreso hacia Buenos Aires a las 14:00 horas, con arribo estimado a las 17:35.