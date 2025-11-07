Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de sus respectivos programas, La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, por la pantalla de El Trece.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

¿Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand este sábado 8 de noviembre?

El sábado, desde las 21.30 hs, Legrand tendrá una mesaza encabezada por la actriz española Carmen Maura, protagonista del filme “Vieja Loca”; la argentina Julieta Cardinali es otra de las celebridades que se sentarán junto a “La Chiqui”.

También, estará el presentador y locutor de radio argentino, Fernando Bravo, y el flamante guionista y director de cine Juan José Campanella.

¿Quiénes son los invitados de Juana Viale de este domingo 9 de noviembre?

El domingo, desde las 13.45 hs, Juana Viale recibirá al presentador y periodista de TN y El Trece Federico Seeber y al cantante y músico argentino Manuel Wirzt.

También, estará la bailarina y esposa de Christian Sancho, Celeste Muriegra y los actores Manuel Vicente y Alejandra Radano, reconocida, esta última, por su interpretación en la obra “Drácula” y él por su rol en la serie “El Encargado”.

