Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei protagonizó un gesto que llamó la atención durante el Tedeum por el Día de la Independencia celebrado este jueves en la Catedral Metropolitana. Antes del inicio de la ceremonia religiosa, el mandatario se acercó a saludar al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a su esposa María Belén Ludueña y a su hijo Vito, nacido a fines de abril.

Al encontrarse con la familia, Milei felicitó a la pareja por el nacimiento del bebé con un breve pero cordial: “Felicitaciones”. El intercambio se produjo mientras las autoridades ingresaban al templo para participar de la celebración por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

El gesto del Presidente no quedó solo en el ingreso a la Catedral Metropolitana. Al finalizar el Tedeum, Milei volvió a cruzarse con Jorge Macri, María Belén Ludueña y el pequeño Vito, y nuevamente los felicitó por la reciente llegada del bebé.

La escena transcurrió en un clima distendido y sin declaraciones públicas sobre la actualidad política, en una jornada institucional que reunió a funcionarios nacionales, dirigentes porteños y representantes de distintos sectores.

El encuentro ocurrió en medio de las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza

Más allá del carácter protocolar del acto, el saludo entre Milei y Jorge Macri tuvo lugar en un contexto político marcado por las conversaciones entre La Libertad Avanza y el PRO de la Ciudad de Buenos Aires, con la mirada puesta en la estrategia electoral para los próximos años y, especialmente, en las elecciones de 2027.

La relación entre el Presidente y el jefe de Gobierno porteño atravesó diferentes etapas desde el inicio de la actual gestión nacional, con coincidencias y diferencias vinculadas tanto a la administración de la Ciudad como al armado político de ambos espacios.

En ese escenario, Jorge Macri busca fortalecer su posicionamiento de cara a una eventual reelección y, en los últimos meses, comenzó a acercar posiciones con sectores del oficialismo nacional.

Los nombres que se mueven en el escenario político porteño

Las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza también estuvieron atravesadas por distintos movimientos internos. Uno de ellos fue la decisión de descartar una eventual candidatura del vocero presidencial Manuel Adorni para competir en la Ciudad, una posibilidad que había sido analizada meses atrás.

A su vez, la figura de Patricia Bullrich continúa siendo mencionada como una dirigente con proyección para futuras candidaturas nacionales, mientras que el nombre de Diego Santilli también apareció entre las alternativas para el escenario porteño, aunque desde su entorno niegan un eventual regreso a la competencia electoral en la Ciudad.

Las diferencias internas dentro del PRO, especialmente entre Mauricio Macri y Jorge Macri respecto de la estrategia de acercamiento a La Libertad Avanza, forman parte de un proceso que podría redefinir el mapa político porteño.