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El presidente Javier Milei volvió a cuestionar el rol histórico del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y planteó una reforma integral de su Carta Orgánica como parte de su estrategia para combatir la inflación y blindar la economía argentina.

A través de una extensa columna de opinión publicada este domingo en el diario Clarín, el mandatario aseguró que la inflación tiene un origen estrictamente monetario y sostuvo que el Banco Central fue utilizado durante décadas como una herramienta para financiar el gasto público mediante la emisión de dinero.

Milei afirmó que la Argentina necesita un nuevo marco institucional que impida que futuros gobiernos recurran nuevamente al financiamiento monetario del Estado. En ese sentido, volvió a poner en debate la continuidad del BCRA y planteó que, en caso de mantenerse, la entidad debe funcionar bajo reglas más estrictas.

Milei volvió a cuestionar la historia del Banco Central

En su análisis, el Presidente repasó la evolución de la inflación argentina desde la creación del Banco Central en 1935 y criticó especialmente la reforma de la Carta Orgánica impulsada en 2012 durante el kirchnerismo.

Según Milei, la ampliación de objetivos del organismo —que incorporó metas vinculadas al empleo, el desarrollo económico y la equidad social además de la estabilidad monetaria— permitió que el Banco Central perdiera su función principal: preservar el valor de la moneda.

Uno de los conceptos más fuertes de la columna fue su definición sobre la historia del BCRA, al afirmar que la reforma propuesta busca terminar con “91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia”.

Para el mandatario, ese período estuvo marcado por el uso de la emisión monetaria para cubrir desequilibrios fiscales, una práctica que, según su visión, derivó en la inflación crónica que afectó al país durante décadas.

Las cinco reformas que Milei propone para el Banco Central

El Presidente detalló cinco modificaciones centrales que busca incorporar en una nueva Carta Orgánica del BCRA.

1. Un único objetivo: cuidar el valor de la moneda

La primera iniciativa establece que la única función del Banco Central será preservar el poder adquisitivo de la moneda.

Milei sostiene que eliminar objetivos múltiples permitirá concentrar la política monetaria en controlar la inflación y evitar que la entidad sea utilizada para otros fines.

2. Prohibición de financiar al Estado con emisión

El segundo cambio plantea una prohibición absoluta para que el Banco Central financie al Tesoro nacional, las provincias o los municipios.

Además, busca impedir la compra de títulos públicos en el mercado primario, con el objetivo de evitar que el organismo emita dinero para cubrir déficits fiscales.

3. Mayor independencia para las autoridades del BCRA

La tercera reforma apunta a reforzar la autonomía del presidente del Banco Central y de su directorio.

Aunque el mecanismo de designación se mantendría, Milei propone que la remoción de las autoridades requiera una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

4. Restricciones al uso de las ganancias del Banco Central

El cuarto punto establece límites para que las utilidades del BCRA puedan ser transferidas al Tesoro.

Según la propuesta, los resultados derivados de la valorización de activos deberían formar parte de una reserva técnica no distribuible, mientras que las ganancias provenientes de la administración de la cartera solo podrían utilizarse para cancelar deuda pública.

5. Derogación de los cambios de la Carta Orgánica de 2012

La última modificación busca eliminar las reformas aprobadas durante el kirchnerismo, entre ellas el mecanismo de Letras Intransferibles utilizado para financiar al Estado con reservas internacionales.

La estrategia económica de Milei: déficit cero y más desregulación

El jefe de Estado señaló que la reforma del Banco Central debe estar acompañada por otras medidas económicas impulsadas por su administración.

Entre ellas mencionó el equilibrio fiscal permanente mediante la política de “déficit cero”, un mecanismo de “shutdown” para limitar el crecimiento del gasto público, una nueva ley de mercado de capitales y la desregulación del mercado de seguros.

Milei aseguró que este paquete de reformas busca establecer límites institucionales para evitar que la política vuelva a utilizar la emisión monetaria como herramienta de financiamiento.

El Presidente cerró su columna con la idea de que estos cambios permitirán avanzar hacia una etapa de estabilidad monetaria y consolidar un modelo económico basado en reglas permanentes para impedir nuevos ciclos inflacionarios.