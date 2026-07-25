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Lejos del ruido de los grandes escenarios, Lionel Messi reapareció públicamente este sábado por primera vez desde la final del Mundial 2026. El capitán argentino eligió una tarde de fútbol en el Club Atlético Unión de Arroyo Seco, donde Leones FC, el equipo vinculado a su familia, recibió a Central Córdoba de Rosario por la 21ª fecha de la Primera C.

Con 39 años, el astro siguió las acciones desde la tribuna junto a su hijo Mateo. Vestido con un abrigo negro, capucha y un mate en la mano, presenció el compromiso con un perfil bajo, aunque su presencia no pasó inadvertida.

Desde la caída por 1-0 frente a España en el MetLife Stadium, el máximo referente de la Selección mantuvo un estricto hermetismo. Tras abandonar el campo sin declaraciones, tampoco regresó a la Argentina junto al resto del plantel. Recién el martes aterrizó en Rosario en un vuelo privado junto a su familia y permaneció en su vivienda de Funes hasta esta nueva aparición.

Leones FC transita su primera temporada en la cuarta categoría del fútbol argentino y afrontó el encuentro ubicado en el tercer puesto de la Zona B. Con un registro de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas, suma 29 puntos y se encuentra a siete unidades del líder Cañuelas, aunque con un partido pendiente.

La institución es presidida por Matías Horacio Messi, uno de los hermanos mayores de “La Pulga”. También integran la comisión directiva su hermana menor, María Sol Messi, y su sobrino Tomás Matías. El encuentro frente a Central Córdoba es considerado uno de los clásicos del ascenso rosarino y la presencia del capitán argentino en la tribuna quedó registrada por las cámaras de la transmisión oficial del partido.

El duelo contó con otra curiosidad relacionada con el apellido más famoso del fútbol. En el equipo visitante fue titular Joaquín Messi, mediocampista de 24 años que utilizó la camiseta número 10 y surgió de las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys.

Pese a la coincidencia en el apellido, el volante no mantiene ningún vínculo familiar con Lionel Messi. A lo largo de su carrera despertó interés precisamente por esa particularidad, además de su paso por Estudiantes de Río Cuarto antes de recalar en el club rosarino.

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