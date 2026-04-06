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El presidente argentino Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a su par chileno, José Antonio Kast, en el marco de una reunión bilateral ampliada que contó con la participación de ministros y altos funcionarios de ambos países. El encuentro, que se extendió por más de una hora y media, buscó reforzar la sintonía política e ideológica entre ambas administraciones, así como avanzar en una agenda común en materia económica, energética y judicial.

La visita de Kast se produce a menos de un mes de haber asumido el cargo y se enmarca en la tradición de elegir a la Argentina como primer destino internacional. La agenda oficial se vio parcialmente afectada por las condiciones climáticas adversas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que obligó a suspender actividades previstas, como la ofrenda floral en el monumento al Libertador General San Martín.

El mandatario chileno arribó al país el domingo por la noche acompañado por integrantes de su Gabinete, y fue recibido con honores. Durante la mañana del lunes, llegó a la Casa Rosada pasadas las 10.15, donde fue recibido por Milei en el Salón de los Bustos mientras la Fanfarria Militar “Alto Perú” -la banda oficial del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín- interpretó la marcha Avenida de las Camelias

Posteriormente, ambos mandatarios posaron ante la prensa en el Salón Blanco antes de dar inicio al encuentro formal.

En primer lugar mantuvieron una reunión acompañados por el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

A continuación compartieron una reunión ampliada en el Salón Eva Perón. Por la delegación chilena participaron el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el Embajador en la República Argentina, Gonzalo Uriarte; la Ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert; el Ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; el Secretario General de Política Exterior, Frank Tressler; y el Asesor Internacional de la Presidencia, Eitan Bloch.

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión de trabajo con los integrantes de su Gabinete en la Casa Rosada.

Por la Argentina asistieron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el Canciller, Pablo Quirno; el Ministro de Economía, Luis Caputo; la Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el Secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el Subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.

El presidente chileno José Antonio Kast saludando a Karina Milei durante su visita a la Casa Rosada.

Según trascendió, los ejes centrales del diálogo giraron en torno a la infraestructura, la seguridad y el comercio bilateral, además de un intercambio de posiciones sobre temas regionales e internacionales.

El encuentro entre Milei y Kast reafirma la cercanía política entre ambos líderes, considerados referentes de la derecha regional, y da continuidad a los contactos iniciados tras la victoria electoral del mandatario chileno. La última reunión entre ambos había tenido lugar en diciembre, luego de los comicios en Chile.

El presidente Javier Milei saluda a la ministra de Seguridad de Chile, Trinidad Steinert.

Tras la bilateral, se prevé que Kast brinde una conferencia de prensa en la Embajada de Chile antes de regresar a Santiago. Por su parte, Milei continuará con su agenda oficial en la Casa Rosada, donde podría sumarse a la reunión de Gabinete encabezada por Adorni.