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El ministro de Economía, Luis Caputo, desmintió que la desvinculación de Leandro Massaccesi del Ministerio de Capital Humano se haya producido por haber accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación. Según explicó, la propia ministra Sandra Pettovello aclaró la situación.

“Su desvinculación no tuvo nada que ver con el tema de los créditos hipotecarios del BNA. Sandra me llamó para decirme que no tuvo nada que ver con el tema”, señaló el funcionario en declaraciones al programa de Luis Majul en LN+. Además, agregó que dentro de esa cartera existen otros funcionarios con créditos de características similares que continúan en sus cargos.

Leandro-Massaccesi es oriundo de la provincia de Río Negro, con origen en el radicalismo. Es hijo del exgobernador y excandidato a presidente por la UCR en 1995, Horacio Massaccesi.

Defensa del acceso a créditos del Banco Nación

Durante la entrevista, Caputo defendió a los funcionarios del Gobierno y legisladores que accedieron a líneas de financiamiento del Banco Nación. Sostuvo que no existe incompatibilidad entre la función pública y la toma de este tipo de préstamos.

“No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, afirmó. En ese sentido, indicó que él mismo promovió el uso de créditos hipotecarios al considerar que representan una oportunidad financiera.

El ministro explicó que las condiciones de otorgamiento son iguales para todos los clientes. “Las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”, detalló.

Datos sobre los préstamos otorgados

Caputo informó que el Banco Nación otorgó más de 27.000 créditos hipotecarios y que los casos vinculados a funcionarios representan menos del 0,2% del total. También señaló que es habitual que los empleados públicos utilicen esa entidad, ya que allí perciben sus salarios.

Entre los casos que trascendieron se encuentran el secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un crédito superior a los $367 millones, y el director del BICE, Felipe Núñez, con un préstamo cercano a los $373 millones.

En su cuenta de X, el ahora ex funcionario Leandro Massaccesi publicó un descargo en el que aseguró: “No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”.

Agregó que “quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener”.

Y sostuvo que “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano”.

Pedido de informes en el Congreso

Las declaraciones del ministro se dieron luego de que el diputado Esteban Paulón impulsara un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo y el Banco Nación brinden detalles sobre los créditos otorgados a funcionarios.

En paralelo, la entidad bancaria sostuvo que el proceso de otorgamiento es homogéneo y sin excepciones. Sin embargo, desde 2024 existe una línea específica para empleados del sector público con condiciones diferenciadas, lo que motivó consultas sobre su alcance.

Respaldo a Manuel Adorni y situación económica

En otro tramo de la entrevista, Caputo respaldó al vocero presidencial Manuel Adorni frente a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. “Opino bárbaro de Adorni”, expresó.

El ministro también se refirió a la evolución de la economía. Reconoció que la inflación de marzo podría ubicarse por encima del registro de febrero, influida por el impacto internacional en los precios de los combustibles y el inicio del ciclo lectivo.

Además, vinculó la caída en la recaudación a la eliminación de impuestos y a la reducción del empleo formal, que según indicó registró una baja de 270.000 puestos desde el inicio de la actual gestión.

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