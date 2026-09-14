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El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, en una semana que tendrá como principales ejes de la agenda legislativa el envío del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la situación geopolítica y la actualidad económica.

El encuentro comenzó a las 10 y concluyó poco después de las 11.30, en el Salón Eva Perón, luego de que el mandatario llegara al Palacio de Gobierno pasadas las 9.30 para reunirse con sus ministros, secretarios y colaboradores.

El libertario celebró el descenso de la inflación, que en agosto fue de 1,7%, e instó al equipo a “cuidar la reputación económica” del país .

Asimismo, pidió “no dejarse psicopatear por el estatus quo”, y reafirmó que “al populismo no se le gana con populismo”.

A su turno, el canciller, Pablo Quirno, expuso sobre la situación de las denuncias penales contras las empresas que buscan extraer petroleo de las islas Malvinas y las notificaciones realizadas en los últimos días a distintas empresas.

Dieron asistencia el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). También a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Por la tarde, Milei recibibió además a diputados y senadores en el Salón Héroes de Malvinas, con el objetivo de analizar el rumbo económico, transmitirles la necesidad de respaldar el programa y avanzar con el cronograma compuesto por las tres normativas claves.

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El cónclave duró más de 3 horas y un asistente a Noticias Argentinas definió el encuentro como “una clase maestra”, “muy didáctica” en la que el jefe de Estado pidió defensa férrea del rumbo económico.

También hubo regalos de libros: cada legislador se llevó “Economía en una lección ”, texto que fue eje de conversación y que se encargó de distribuir el cineasta oficial, Santiago Oría, tal como se lo vio pos reunión con varias cajas.

Presidencia difundió que el economista expuso que la economía lleva 27 meses consecutivos de crecimiento y que durante los dos primeros años de gestión acumuló un crecimiento cercano al 10 por ciento.

Asimismo, señaló que tampoco es correcto afirmar que no hay consumo y destacó que el consumo privado se encuentra en niveles históricos. En ese sentido, remarcó que la economía argentina está creciendo durante todo el período a una velocidad cuatro veces superior a la registrada históricamente.

Además, señaló que la Argentina va a superar los 100 mil millones de dólares en exportaciones.

“Nosotros apostamos al progreso tecnológico como acelerador del desarrollo aumentando rendimientos crecientes”, sostuvo el Presidente, y explicó que el crecimiento y el desarrollo se potencian a partir de la combinación de habilidades y tecnología.

En ese sentido, explicó que el modelo económico del Gobierno se sostiene sobre cinco pilares: equilibrio fiscal, baja de impuestos, desregulación, apertura y desarrollo del capital humano. “La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable”, afirmó.

Por último, el Presidente destacó el contraste entre las promesas realizadas al inicio de la gestión y los resultados alcanzados: “Éramos un montón de promesas, ahora somos un montón de resultados”.