Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei continuará protagonizando la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) con una gira que lo llevará este sábado a Entre Ríos y Santa Fe, en plena tensión política por las recientes polémicas vinculadas a José Luis Espert. La estrategia del mandatario apunta a consolidar la presencia de su partido en los comicios del próximo 26 de octubre y mantener contacto directo con gobernadores y militantes.

Reunión estratégica con el gobernador entrerriano

Según fuentes oficiales, Milei llegará primero a Paraná, donde mantendrá un encuentro privado con el gobernador Rogelio Frigerio en un hotel de la zona de la costanera. Esta reunión será clave para fortalecer la relación con los gobernadores, tras el respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos a Argentina.

Luego de esta actividad, el mandatario se dirigirá a Santa Fe para continuar con la agenda de campaña. Una vez finalizadas las recorridas, regresará a Paraná para un encuentro con militantes y simpatizantes libertarios en la costanera, buscando retomar la cercanía con la gente que caracterizó su campaña de 2023.

Alianza electoral en Entre Ríos

En Entre Ríos, La Libertad Avanza selló una alianza con el espacio del gobernador bajo la coalición Juntos por Entre Ríos. Dentro de esta conformación, LLA se aseguró los dos cargos expectantes al Senado para Joaquín Benegas Lynch y la empresaria Romina Almeida. Además, el partido encabezará la lista de Diputados con Andrés Laumann, consolidando su presencia en el mapa político provincial.

Santa Fe: candidatura propia y desafíos

En Santa Fe, el panorama electoral será distinto, ya que no se logró un acuerdo con el gobernador Maximiliano Pullaro. Por ello, La Libertad Avanza competirá con candidatos propios, encabezados por Agustín Pellegrini, en un intento de ampliar la base electoral del partido en una provincia clave para los comicios de octubre.

Contexto político y económico detrás de la gira

El viaje de Milei se produce tras una semana marcada por la incertidumbre política y económica, y por las fuertes críticas a José Luis Espert, cuestionado por supuestos vínculos con el narcotráfico. El propio Espert aseguró públicamente que su candidatura se mantiene, mensaje que fue replicado por el Presidente.

Paralelamente, la inestabilidad en el precio del dólar obligó a las autoridades a endurecer los controles sobre la compra y venta de divisas en bancos, agencias y plataformas digitales, lo que añade un contexto económico delicado a la agenda de campaña del mandatario.