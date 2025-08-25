Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de las tensiones previas al acto de campaña, el presidente Javier Milei llegó al teatro San Carlos en Junín para presentar a los candidatos libertarios a diputados nacionales bonaerenses. La actividad se desarrolló en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que sacude la política argentina .

La apertura estuvo a cargo de Sebastián Pareja, principal armador libertario en territorio bonaerense y hombre de confianza de Karina Milei. Durante su intervención, criticó al kirchnerismo, pidió el voto para La Libertad Avanza y arengó al público presente en el teatro.

Milei: “Necesitamos proteger lo logrado, y avanzar con las reformas que aún nos faltan”.

A continuación, habló José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional para las elecciones de octubre. Ninguno de los dos mencionó directamente la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS. “En La Matanza gobierna ese roñoso de Fernando Espinoza”, afirmó Espert, y agregó con su estilo característico: “La policía no tiene el respaldo político para meterle bala a los delincuentes”.

“Kirchnerismo nunca más”

Después subió al atril la hermana del jefe de Estado y secretaria General de la Presidencia: “Voy a decir solo unas palabras. Quiero solidarizarme con toda nuestra juventud, que fue brutalmente golpeada. Por eso nosotros decimos ‘kirchnerismo nunca más’. No queremos que pasen más estas cosas. No puede ser que los que piensen distinto hagan esas cosas”, dijo Karina Milei.

Milei en medio de una multitud de personas que intentaban sacarse una foto.

“El kirchnerismo está acuartelado en la Provincia”

En tanto, el primer mandatario destacó la relevancia de Junín como uno de los motores productivos más importantes de la Provincia de Buenos Aires: “Ustedes son testigos de los estragos que el kirchnerismo ha causado. No hay acto más patriótico que dar la vida por la libertad de nuestros vecinos. Cada uno de ustedes es un héroe que ha decidido llevar la antorcha de la libertad a los lugares más oscuros de nuestra nación”.

“Para cambiar el país tenemos dos batallas: una el 7 de septiembre, en el bastión de nuestro adversario. Los bonaerenses conviven en la miseria, con delincuentes que caminan libremente y con un Estado que persigue con impuestos a quienes trabajan mientras que los funcionarios andan en yate por Europa”, añadió Javier Milei.

En la misma línea, remarcó: “El kirchnerismo está acuartelado en la Provincia. No nos confundamos. Con los kirchneristas no hay negociación posible. Hay que sacarle las armas con las que quieren arruinar el futuro de todos los argentinos de bien. En septiembre tenemos que decir ‘kirchnerismo nunca más’”.

Leé más notas de La Opinión Austral