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Este sábado 29 de agosto, desde las 21:30 hs, “PH, Podemos Hablar” (Telefe) tendrá una nueva emisión por Telefe con Andy Kusnetzoff como conductor.

Quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 29 de agosto

En esta oportunidad, quienes se sentarán frente Kusnetzoff serán Maxi López, Georgina Barbarossa, Ingrid Grudke, Gastón Edul y Julieta Poggio; la presencia de López aportará una mirada vinculada al mundo del fútbol y, también, a su vida personal, mientras que Georgina Barbarossa llegará al ciclo con su habitual perfil ligado a la televisión, el teatro y el espectáculo.

Por su parte, Ingrid Grudke será otra de las figuras que participará de la conversación, en tanto que el periodista deportivo Gastón Edul sumará su experiencia vinculada al fútbol y los grandes acontecimientos deportivos.

Julieta Poggio completará la mesa de invitados de esta edición de “PH, Podemos Hablar”; la actriz, bailarina y conductora se convirtió en una de las figuras jóvenes con mayor exposición de los últimos años y suele protagonizar distintos momentos de la actualidad del espectáculo.

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