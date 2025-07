Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El boxeo volverá a vibrar fuerte en Río Gallegos. Este viernes 18 de julio, desde las 19:00, el Boxing Club será escenario de una velada de primer nivel, organizada por Chino Maidana Promotions con el acompañamiento de la Municipalidad de Río Gallegos. La jornada contará con la presencia de figuras como Marcos “Chino” Maidana y Fernando “Pumita” Martínez, campeón mundial supermosca de la AMB, y con televisación en vivo por ESPN.

Pero entre las grandes atracciones de la noche, habrá una pelea que tendrá un sabor especial para la gente de Gallegos: la del púgil local Jesús Millalonco, quien enfrentará al comodorense Eric Cheuque, en lo que él mismo considera una revancha personal.

“Cuando terminó la pelea, antes de que dieran el fallo, él mismo me pidió la revancha. Para mí fue una señal de que me reconoció como ganador. A pesar de que los jueces se la dieron a él, sentí que esa vez había sido una victoria con gusto a derrota para él… y al revés para mí”, expresó Millalonco en una entrevista con Radio LU12 AM680, a pocos días del evento.

La historia entre ambos no es nueva. Se suponía que iban a enfrentarse hace tiempo, pero aquella vez el rival fue cambiado a último momento. Luego, el encuentro se dio en San Julián, donde Millalonco afirma haber dominado buena parte del combate. “No lo pudo definir como venía haciendo con otros pibes a los que noqueaba rápido. Con nosotros no pudo”, dijo, y añadió que esta vez está seguro de que hará “mucho más que en la primera pelea”.

Para Jesús, pelear en casa, en el marco de un evento histórico para la ciudad, es mucho más que una oportunidad deportiva. Es también una forma de sostener un proyecto de vida que combina trabajo, entrenamiento, crianza de su hijo de cuatro años y dedicación absoluta al boxeo. “Hay muchas luchas fuera del ring. Una pelea es prepararse, entrenar, tener la cabeza firme, cuidar la alimentación, pero también llegar con la casa en orden. Si no está bien el entorno, uno puede matarse entrenando, pero arriba del ring no sube bien psicológicamente”, reflexionó.

Millalonco entrena bajo la guía de Fabián “Motita” Torres, referente del boxeo santacruceño, en el gimnasio Puños del Sur. La planificación del combate ya está en marcha desde hace semanas. “Ahora ya no es momento de matar el cuerpo, sino de mantener. Dormir bien, comer lo justo, hidratarse. Yo soy obsesivo, hasta cuando estoy sin actividades me pongo a mirar peleas de mi rival. Es como un trabajo que tiene que salir finito, planificado”, describió.

Fabián Torres y Jesús Millalonco.

La pelea será en la categoría hasta 64 kilos, peso que Millalonco logra mantener con esfuerzo, aunque confesó que la última semana “toca pasar un poquito de hambre” para llegar. “Yo soy re buen comedor, pero esto es parte del sacrificio”, admitió entre risas.

Además del atractivo de pelear en una velada transmitida por televisión nacional, Jesús valoró profundamente la posibilidad de hacerlo frente a su hijo. “Él ya me vio pelear antes, pero ahora tiene noción de lo que está viendo. Me mira y entiende. Siempre entreno pensando en él. No me voy a dejar golpear, tengo que estar sano para él”, remarcó con emoción.

Por fuera de lo estrictamente competitivo, también hay un componente simbólico en este evento: hace muchos años que Río Gallegos no recibía una velada con un título argentino en juego y con figuras del calibre del Chino Maidana. “Es una oportunidad única, un sueño cumplido. No me lo quiero perder por nada del mundo”, sostuvo Millalonco, quien todavía no tiene confirmación del horario del pesaje ni del acceso para familiares, aunque ya se ocupó de conseguirle entrada a su pareja.

La cartelera de la noche será amplia y diversa. En la pelea de fondo, Marcelo “Rateka” Sánchez y Nicolás “Maldito” Jara disputarán el título argentino Welter, mientras que en los combates internacionales se destacan Anabel “Avispa” Ortiz (México), Abram Martínez (EE.UU.) y Juan Camilo González (Colombia). También se presentarán púgiles de Santa Cruz como Thiago Tenorio, Cristian Clafuquir, Alexis Becarán y Javier Araque, en una grilla federal y de altísimo nivel.

Jesús Millalonco cerrará la parte amateur con su pelea frente a Cheuque, cargada de historia reciente, rivalidad deportiva y una clara intención de dejar en claro lo que no reflejó el fallo anterior. “El profe sabe que yo arriba del ring dejo todo. Sé que se va a quedar tranquilo. Esta vez vamos con todo y sin excusas”, concluyó, con la serenidad de quien sabe que se preparó para vivir un momento único.