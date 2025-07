Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Jimena Golender

A pocas horas de dar comienzo a las vacaciones de invierno, las escapadas exprés y las excursiones familiares planeadas a último momento tienen un atractivo especial, no apto para viajeros anticipados. Con un sinfín de propuestas de entretenimiento, gastronómicas y de hospedaje que se adaptan a todos los bolsillos, la Ciudad de Buenos Aires brilla entre los destinos más demandados para el receso invernal que dará inicio el próximo lunes 14 y se extenderá hasta el 25 de julio en la provincia de Santa Cruz.

Hay planes para todos los gustos (y para todos los bolsillos): hoteles con buena ubicación, opciones de entretenimiento para todas las edades y alternativas gastronómicas populares y gourmet. La Opinión Austral realizó un relevamiento exclusivo para simplificar la búsqueda y aprovechar al máximo una escapada de invierno a Buenos Aires.

Dónde hospedarse: bien ubicados, para ahorrar en transporte

Las propuestas hoteleras de CABA son bien variadas y se extienden por casi todos los barrios porteños, y aunque a veces la mejor opción parece ser la más económica, los traslados posteriores pueden terminar incrementando el gasto en forma considerable.

Lo cierto es que estar cerca de los principales centros gastronómicos y de paseo es fundamental cuando la visita solo durará unos pocos días. Fuentes del sector hotelero aseguraron a este medio que la estadía promedio es de 3 a 4 días en este destino y cada minuto cuenta en una escapada, por eso, la ubicación es prioridad. Recoleta, Palermo y Microcentro son las zonas con mayor demanda turística.

El hotel Esplendor by Wyndham Plaza Francia es una excelente opción para quienes buscan tranquilidad, comodidad y practicidad a la hora de visitar la Ciudad de Buenos Aires. Con una impronta contemporánea, este espacio se renovó este año y ofrece habitaciones espaciosas con todo lo necesario para dedicar las vacaciones a una sola cosa: disfrutar.

La ubicación privilegiada, frente al Palais de Glace, a pasos del Museo Nacional de Bellas Artes, el Cementerio de Recoleta, Plaza Francia y el Parque Thays, rodeada de cafés, bares y lugares para visitar hace de esta una gran alternativa de hospedaje. Un detalle que enriquece a la experiencia de hospedarse en este hotel es su homenaje al arte argentino con piezas originales de reconocidos artistas como Lobo Velar, Matías Duville, Miguel Pombo y Ana Eckell.

A pocos metros de Galerías Pacífico y la peatonal Florida, los viajeros que prefieren los paseos de compras y los planes de entretenimiento y gastronomía que ofrece la avenida Corrientes, encuentran su lugar en Esplendor by Wyndham, en el mismo edificio que supo alojar al Hotel Phoenix, inaugurado en 1889 y con una fachada soñada que se renovó por completo para ofrecer una opción hotelera de lujo a precio accesible.

Uno de los encantos menos esperados de este hotel es que, además funciona como una auténtica galería de arte popular. Allí se puede apreciar una colección de Mondongo, el colectivo argentino que trabaja con materiales poco convencionales -desde plastilinas, pan y hasta profilácticos – para crear retratos de íconos nacionales, como Maradona, Jorge Luis Borges, Monzón y Eva Perón, entre otros. Dato: tomarse unos minutos para apreciarlos desde cerca y a lo lejos, es una obra más instagrameable que la otra.

Propuestas gastronómicas imperdibles en Buenos Aires

La oferta culinaria de la Ciudad, conformada por clásicos accesibles, novedades para degustar platos originales y propuestas de chefs destacados, es una de las actividades destacadas para estas vacaciones de invierno.

De la mente de la ex Cocineros Argentinos, Ximena Sáenz, surgió una propuesta donde te atienden como en casa y cada plato está pensado al detalle, con ingredientes 100% argentinos. Casa Sáenz tiene dos restaurantes, uno en Belgrano y otro en la zona del Botánico. La experiencia de sentarse en una de sus cálidas mesas y elegir entre un listado de comidas tradicionales renovadas, creado específicamente por la chef, es una delicia en todos los sentidos. Sus recetas llevan productos de distintos rincones del país, cocinadas en hornos de barro y presentadas incluso por la mismísima Sáenz.

Ahí, donde la cocina de impronta casera y los mejores ingredientes frescos de la Argentina se unen, nace un comensal feliz. Chapeau para la gran cocinera argentina. Los recomendados de La Opinión Austral son: ñoquis de boniato tostados al horno de barro, con repollitos de Bruselas, queso feta y avellanas; la pesca del día con salsa bearnesa, eneldo y alcaparras de Córdoba; el puré cremoso de papas y coliflor dorado; y la pavlova volcán.

Si de propuestas originales se trata, la parada obligada es Musgo, el restaurante de alta cocina -de precios razonables- que abrió hace un año una pareja rusa que tras visitar la Patagonia, y enamorarse de sus comidas, creó la cocina “patagandi”, una fusión que combina técnicas escandinavas y japonesas con productos del sur argentino. ¿Suena complejo? No lo es. Esta grata sorpresa que Buenos Aires tiene para ofrecer a sus turistas invernales es una visita obligada para los santacruceños. Allí se puede degustar desde cordero con salsa asiática de tamarindo, lomo estilo japonés en tempura con menta y ponzu; o la trucha ahumada con salsa de piel de papas (que se mueven por efecto del calor) y sal negra patagónica. Toda la presentación y ambientación hace a la experiencia culinaria. El nuevo spot gastro 2025.

Las personas que viajan sin chicos, pueden aprovechar la oferta nocturna de bares porteños. Y si los días escasean, mejor ir por dos apuestas seguras donde se bebe bien, se come de lujo y hasta se baila con DJ en vivo. La primera opción es Cochinchina, a cargo de la reconocida bartender Inés de los Santos, en Palermo. Ubicado en el puesto 26 del prestigioso ranking internacional 50 World’s Best Bars, este espacio es una cita obligada para los amantes y curiosos de la alta coctelería, donde es imposible no querer probar más de un trago: desde los clásicos como el Old Fashion con especias, hasta un mix de sake, jugo de lima, jugo de cilantro y leche de coco que recomiendo darle una oportunidad para saborear un mix único que deja un recuerdo imborrable en el paladar.

En el Microcentro porteño, dentro del histórico edificio Comega, Trade Sky Bar ofrece la oportunidad de disfrutar de una de las mejores vistas de Buenos Aires con coctelería de autor, cocina variada (desde sushi hasta tapas sofisticadas, mariscos y un tartar de lomo imperdible). Vale la pena visitar este rooftop al atardecer o después de ver una obra de teatro en la avenida Corrientes. No te olvides de hacer una reserva con algunos días de anticipación.

Actividades para niños en vacaciones de invierno

Las familias que viajan a Buenos Aires con chicos pueden elegir entre una amplia agenda de actividades. Desde espectáculos teatrales, cine y exposiciones dinámicas hasta paseos al aire libre.

La primera recomendada es gratuita y entretenida también para los adultos. Del 4 de julio al 23 de agosto, los viernes y sábados a las 18 se proyecta la saga completa de un clásico de animación: “Toy Story”. El Museo Nacional de Bellas Artes y Amigos del Bellas Artes, en colaboración con Disney, presentan el tercer ciclo del año de Bellas Artes Cine, que proyectará la saga completa, cinco cortometrajes y la serie “Forky Asks”, todas dobladas al castellano. Las entradas son gratuitas, con reserva previa, y se adquieren únicamente en la web del museo.

En el barrio de Villa Crespo, el Movistar Arena será sede de uno de los espectáculos más exitosos de cada receso invernal: Disney On Ice. Este show trae toda la magia y los más icónicos personajes, Mickey Mouse, Moana, Elsa, Simba y los protagonistas de Toy Story, Aladdín y Mary Poppins.

Por otro lado, los chicos más aventureros pueden aprovechar los parques aéreos que tiene Buenos Aires. Uno de ellos es Trepark, perfecto para experimentar lo mejor del trekking, el arborismo, el cruce de puentes, los pasos de equilibrio, hacer rapel o escalada y alpinismo. Tiene seis circuitos de diferentes niveles, para todas las edades, tanto para grandes como para chicos.

En caso de buscar un musical familiar en calle Corrientes, la recomendada es La Sirenita en el Gran Rex, para bailar, cantar las canciones del clásico infantil y reír sin parar.

Vacaciones de invierno: cómo viajar a Buenos Aires

A pocas horas de dar inicio al receso invernal en Santa Cruz, todavía se consiguen algunos vuelos directos desde Río Gallegos a Buenos Aires. Aerolíneas Argentinas tiene disponibilidad en la segunda semana de las vacaciones, con valores de pasajes que parten desde $439.000 pesos, ida y vuelta.

En tanto, la low cost FlyBondi, ofrece tickets para viajar desde El Calafate, por menos de $580.000 pesos. Desde el mismo lugar, se puede volar por la aerolínea de bandera, en la primera o la segunda semana de receso, aunque solo quedan disponibles los pasajes más caros, desde unos $800.000.

En ambos casos, se ofrecen cuotas sin interés y beneficios para usuarios frecuentes.

Otra opción para economizar el presupuesto es viajar en micro de larga distancia. En este caso, la disponibilidad es escasa, por cercanía a las fechas, pero todavía se consiguen algunos asientos. La forma más efectiva de encontrar tickets es llamar directamente a las empresas para analizar alternativas, como por ejemplo, partir desde otro destino en la provincia.

