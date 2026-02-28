Jim Carrey volvió a aparecer en público y generó polémica por su aspecto físico; el actor, de 64 años, se mostró durante los Premios César, en París, con un rostro y un estilo diferentes a los que el público está acostumbrado; su cabello más largo, su rostro con rasgos distintos y su forma de vestir lo hicieron lucir casi irreconocible.

El estadounidense recibió un premio honorífico por su trayectoria y subió al escenario acompañado de su familia; el momento, cargado de emoción, contrastó con la atención que acaparó su apariencia, que, rápidamente, se viralizó y fue tema central de conversación en redes y medios de todo el mundo.

Carrey se ha mantenido alejado de la exposición mediática y, su regreso al centro de la escena, no solo llamó la atención por el galardón, sino, también, por el cambio evidente en su imagen; su look despertó comentarios de todo tipo: algunos señalaron que se trataba del efecto natural del paso del tiempo, mientras que, otros, especularon sobre posibles tratamientos estéticos o cambios en su estilo personal.

Más allá de las opiniones sobre su aspecto, la aparición del actor permitió que se mostrara cercano a su pareja y a su familia, compartiendo un momento íntimo en un evento internacional.

La repercusión en redes y medios refleja cómo la percepción del público puede cambiar cuando una figura tan icónica reaparece después de años sin mostrarse; Carrey volvió a ser noticia, no solo por su carrera y reconocimiento, sino, también, por la transformación física que sorprendió a sus seguidores.

