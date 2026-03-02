Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tiene una nueva y vibrante jugadora: tras la salida de Divina Gloria, ingresó al reality Carla Bigliani, conocida por todos como “Carlota”; ingresó a la competencia con una energía arrolladora, presentándose, ante las cámaras, con la firme convicción de revolucionar el juego.

Carlota se define a sí misma como una mujer “alocada, audaz y libre”; su carisma y estilo ya la hacían una figura reconocida en su comunidad y en el entorno digital, mucho antes de cruzar la casa más famosa del país.

En su casting, contó que trabaja desde la comodidad de su casa diseñando y vendiendo accesorios femeninos hechos a mano; su marca, “A Lo Mejor Carlota”, ofrece aros, collares, cintos, vinchas y charreteras; en este marco, reveló que, todas las mañanas, saluda a sus clientas y a sus más de 85 mil seguidores de Instagram al grito de “¡Hola potra!”.

Con respecto a su vida privada, confesó que está casada con Vitaliy Verbilov desde la Navidad de 2006; es madre de hijas y, en su hogar, conviven con dos gatos y un perrito; vive en Buenos Aires en la casa que “siempre soñó”, la cual cuenta con un jardín y una clásica pileta “Pelopincho”.

Con respecto al reality, reveló que, entrar a la competencia, era su gran meta; se visualizó con tanta fuerza dentro del programa que llegó a tener “podrido” a todo su barrio de tanto repetirlo: “Voy a comprar, vienen mis clientas y a todos les digo: ‘Carlota va a Gran Hermano'”, dijo, entre risas, durante su presentación.

Con su actitud desenfadada y su impronta única, Carlota promete no pasar desapercibida en esta nueva etapa del juego.

