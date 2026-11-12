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El karting de Río Gallegos continúa mostrando el crecimiento de sus jóvenes talentos y uno de los protagonistas de este presente es Joaquín Perales. Con apenas 12 años, el piloto atraviesa su primera temporada en la categoría Pre-Junior y viene de conseguir una importante victoria en la penúltima fecha del campeonato, disputada en el circuito Malvinas Argentinas.

En una entrevista realizada en LU12 AM680, Joaquín estuvo acompañado por su papá, Daniel, con quien compartió detalles de un camino deportivo que comenzó cuando tenía apenas ocho años, luego de incorporarse a la escuelita de karting.

Su llegada al deporte motor fue casi una casualidad. Fue su papá quien recibió la propuesta de acercarlo a la actividad y le consultó si quería probar. La respuesta fue afirmativa y, después de completar las primeras clases, el entusiasmo del pequeño piloto terminó de convencer a la familia. Apenas finalizada la escuelita, Daniel decidió comprarle su primer karting.

En aquella etapa, Joaquín compartió sus primeros aprendizajes con otros chicos bajo la enseñanza de Oscar Samartano y Sebastián Gómez. De ese grupo surgió posteriormente la categoría escuela, que resultó fundamental para recuperar y fortalecer la actividad del karting local.

De la categoría escuela a un nuevo desafío

Joaquín compitió durante dos temporadas en la categoría Lusqtoff, donde logró consagrarse campeón el año pasado. En 2026 afrontó un nuevo desafío al incorporarse a la Pre-Junior, una divisional que presenta mayores exigencias y un nivel de competitividad más elevado.

“Son muy ásperos, son más picantes, te tiran más, te empujan“, contó al describir las diferencias que encontró en su nueva categoría.

Sin embargo, el joven piloto asegura que prefiere mantener la tranquilidad a la hora de competir y esperar el momento indicado para intentar un sobrepaso.

En la reciente fecha, el viento fue uno de los principales protagonistas y complicó las condiciones de carrera. Joaquín también recordó lo ajustada que estuvo la clasificación, en la que perdió la posibilidad de quedarse con el primer puesto por apenas una milésima.

La paridad del campeonato es uno de los aspectos que más se destacan en esta temporada, con carreras muy disputadas y diferencias mínimas entre los principales protagonistas.

El respaldo familiar, una pieza fundamental

Detrás del crecimiento deportivo de Joaquín hay un acompañamiento permanente de su familia. Daniel, quien anteriormente participaba en las picadas con su Ford Falcon, decidió dejar de competir para dedicarle tiempo al proyecto deportivo de su hijo.

“Desde que empezó a correr ya no corrí más“, explicó. La decisión estuvo relacionada con cuestiones de presupuesto y, principalmente, con el tiempo que demanda acompañar a Joaquín en entrenamientos y competencias.

El papá también destacó la importancia de entender que su hijo todavía es un chico en plena formación y que los resultados no deben estar por encima del disfrute.

“Él tiene que ir y disfrutar correr. Después los resultados son anécdoticos“, expresó Daniel, dejando en claro cuál es la prioridad familiar.

Actualmente, Joaquín trabaja con el acompañamiento de Omar Ojeda y su equipo, que se encarga de la puesta a punto y el desarrollo del karting.

Junto al encargado de la puesta a punto del karting, Omar Ojeda, y su papá, Daniel Perales.

Una experiencia en Zárate y el sueño de competir a nivel nacional

Uno de los puntos más interesantes de la entrevista fue la experiencia que Joaquín tuvo en Zárate, Buenos Aires, donde realizó tres jornadas de pruebas con el equipo de Agustín Weck Racing Kart.

Durante esa experiencia tuvo la posibilidad de trabajar junto a Thiago Díaz y su entorno, quienes lo ayudaron en su primera aproximación a una máquina de mayor potencia: un karting Rotax de la categoría Junior.

Para llegar mejor preparado, previamente había realizado entrenamientos con un karting Yamaha de dos tiempos en Río Gallegos, una experiencia que le permitió adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias.

“Me gustaría bastante ver cómo son los pilotos, el nivel“, reconoció Joaquín cuando le consultaron sobre la posibilidad de competir a nivel nacional.

Su papá confirmó que la intención es realizar un nuevo esfuerzo durante 2027 para concretar esa posibilidad. Ya existen contactos con el equipo y la idea inicial es regresar a Zárate para participar en alguna competencia y continuar sumando experiencia.

En su hábitat natural: el kártodromo.

La prioridad será reunir los recursos necesarios para afrontar el viaje, aunque también se contempla la posibilidad de buscar otras alternativas competitivas, como Comodoro Rivadavia.

El objetivo: terminar entre los tres mejores

Antes de pensar en nuevos desafíos, Joaquín tiene una meta inmediata: cerrar de la mejor manera su primera temporada en Pre-Junior.

La última fecha del campeonato se disputará en diciembre y el piloto buscará mantenerse entre los principales protagonistas para sumar puntos y pelear por los puestos de privilegio.

“Terminar entre los primeros tres, sumar puntos para el campeonato, tratar de ser bicampeón o quedar segundo en el primer año“, señaló al hablar de sus expectativas para la definición.

Para eso, la preparación continúa en el circuito Malvinas Argentinas, que se encuentra habilitado durante toda la semana para realizar entrenamientos.

Una familia que apuesta al crecimiento del karting

El proyecto deportivo de Joaquín también cuenta con el respaldo de diferentes colaboradores y auspiciantes que acompañan su carrera. Daniel destacó especialmente el trabajo de Omar Ojeda en la preparación del motor, además de sponsors privados, allegados de Puerto Santa Cruz, familiares y amigos que colaboran con la logística y los traslados.

Además, la familia ya comienza a proyectar el futuro deportivo de su hijo menor, Lian, de siete años, quien podría incorporarse a la categoría escuela durante la próxima temporada.

La historia de Joaquín refleja el valor que tiene el trabajo de formación en el karting de Río Gallegos. Una actividad que volvió a crecer gracias a las categorías escuela y que continúa siendo una plataforma para que nuevos talentos comiencen a construir su camino en el automovilismo.

Con una victoria reciente, un campeonato por definir y la ilusión de probarse en el ámbito nacional, Joaquín Perales sigue acelerando detrás de un sueño que comenzó a los ocho años y que hoy encuentra a toda una familia acompañándolo vuelta tras vuelta.