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Lionel Scaloni continuará como entrenador de la Selección argentina hasta el Mundial 2030. El acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue anunciado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, durante una conferencia de prensa en la que el director técnico no pudo contener las lágrimas al expresar su felicidad por la renovación.

“Quiero agradecer al presidente por el esfuerzo. Estoy feliz, a pesar de que no son momentos fáciles desde lo familiar, esto me llena, la verdad. Es lo que queríamos todos desde el primer momento. Tenemos la misma ilusión y ganas que el primer día, de lo contrario sería imposible estar acá”, expresó Scaloni en sus primeras palabras.

El entrenador, de 48 años, debió hacer una pausa para recuperar la compostura antes de continuar con su discurso. El momento estuvo atravesado por el reciente fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti, ocurrido el pasado 28 de octubre.

Al recordarla, volvió a quebrarse: “Sufrimos mucho estas semanas. Intento no emocionarme, fue una semana complicada. La felicidad por renovar es enorme y hubiese sido completa si estuviera mi vieja. Felicidad absoluta por eso”.

También compartió algunos recuerdos de su vínculo familiar y de los años en los que comenzaba su carrera como futbolista: “Tengo mil anécdotas, del Mundial de Alemania cuando era jugador. Era la hincha número uno. Extrañaré su mensaje antes de cada partido”.

Lionel Scaloni y Claudio Tapia

La continuidad del entrenador representa la extensión de un proyecto que comenzó en 2018 y que llevó a la Argentina a conquistar cinco títulos internacionales: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además del subcampeonato mundial de 2026, según el balance deportivo presentado sobre su ciclo.

Scaloni anticipó una nueva etapa en la Selección y agradeció el apoyo de los hinchas

Durante la conferencia, el técnico explicó que la decisión de continuar fue compartida con su cuerpo técnico y que las conversaciones con la dirigencia se resolvieron rápidamente.

“Este puesto necesita de tener todas las pilas. Con el cuerpo técnico teníamos la intención de continuar y hemos llegado a un acuerdo rápidamente”, señaló.

Además, adelantó que el seleccionado comenzará una etapa de renovación, con oportunidades para futbolistas jóvenes que vienen destacándose en sus clubes.

“Comienza una nueva era, le daremos oportunidad a chicos que vienen empujando desde atrás. Necesitamos la paciencia de todos, son chicos que tienen un potencial enorme, pero no están para dar todavía lo que nos dieron los Messi o los Di María”, explicó.

Scaloni también reconoció que el respaldo de los futbolistas y de los hinchas fue determinante para aceptar la propuesta de la AFA. Consultado sobre quiénes lo convencieron de seguir, destacó especialmente el acompañamiento del plantel.

“Los jugadores, lógico, son los que más están conmigo y querían que siga. Les agradezco como siempre lo dijeron”, afirmó.

Sin embargo, reservó un reconocimiento especial para el público argentino, que le manifestó su cariño durante las semanas difíciles que atravesó por la pérdida de su madre.

“Si es verdad que gran parte de la elección fue seguir por la gente, sin duda. Darle esta felicidad que tienen con la Selección y ojalá que la sigan teniendo. Esto es una mezcla de emociones, pero agradecer a la gente por el trato del último tiempo. Si seguimos es por ellos”, sostuvo.

El entrenador también se refirió a las dudas que había tenido después de la final del Mundial 2026. Aclaró que nunca descartó definitivamente su continuidad, aunque necesitaba tiempo para evaluar el futuro del proyecto.

“Nunca dije que no iba a continuar, pero el tiempo. El palo de no haber ganado la final es duro, te obliga a ver lo que viene y a recargar las pilas. Nos pusimos a ver jugadores y eso fue una buena señal. Hay material y se puede seguir compitiendo”, explicó.

Cómo será el nuevo contrato de Lionel Scaloni y qué cambios tendrá el cuerpo técnico

El nuevo vínculo de Scaloni se extenderá hasta el Mundial 2030 e incluirá una cláusula automática que le permitirá interrumpirlo después de la Copa América 2028.

La renovación también contempla la continuidad del proyecto de trabajo, aunque habrá una baja importante: Walter Samuel dejará el cuerpo técnico para iniciar su carrera como entrenador principal.

“Walter, como ya nos lo había adelantado, va a empezar su carrera solo. Agradecimiento eterno para uno que es mi amigo y le deseo lo mejor. Ha sido parte importantísima de este cuerpo técnico y es justo que empiece su camino”, manifestó Scaloni.

El técnico asumió de manera interina en 2018, después de la eliminación argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia. Su debut fue el 8 de septiembre de ese año, con una victoria por 3-0 frente a Guatemala, en Los Ángeles. Los primeros resultados convencieron a la AFA de ratificarlo para la Copa América de Brasil 2019, en la que el seleccionado terminó tercero.

Dos años después llegó el primer gran título: el 10 de julio de 2021, Argentina derrotó 1-0 a Brasil en el Maracaná con un gol de Ángel Di María y puso fin a una sequía de 28 años sin consagraciones. En junio de 2022, el equipo venció 3-0 a Italia en Wembley y obtuvo la Finalissima.

El punto más alto del ciclo llegó el 18 de diciembre de 2022, cuando la Albiceleste se consagró campeona del mundo en Qatar tras vencer a Francia por penales, luego de igualar 3-3 en una final inolvidable. En 2024, el equipo volvió a levantar la Copa América en Estados Unidos, con un triunfo 1-0 ante Colombia gracias al gol de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario.

Con la renovación oficializada, Scaloni tendrá el desafío de sostener la competitividad de la Selección argentina y preparar el camino hacia una nueva Copa del Mundo. Sobre la posibilidad de llegar directamente al próximo torneo, el entrenador dejó una advertencia entre risas: “¿Pero ya estamos clasificados? ¿Seguro? Porque ya dicen que estamos clasificados. Acá siempre cambian las cosas. Puedo decir que dirijo otro Mundial, pero hay que clasificarse. No hay que confiarse”.

Así, entre la emoción personal, el agradecimiento a los hinchas y la ilusión por lo que viene, Scaloni confirmó que seguirá al frente de la Selección argentina con un objetivo claro: prolongar una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol nacional.