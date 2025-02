Johnny Depp llegó a la Argentina en un avión piloteado por Antonio Laje El piloto y reconocido periodista fue el encargado de traer al actor de Hollywood desde Uruguay. Las imágenes de ambos fueron difundidas por las redes sociales de Laje y rápidamente se viralizaron.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Johnny Depp dejó tierras uruguayas, donde se hospedaba en la casa de Verónica Lozano en Punta del Este, y viajó a Argentina en un avión piloteado por nada menos que Antonio Laje.

Además de su labor como periodista político, Laje trabaja como piloto comercial en un avión ejecutivo de tamaño medio, modelo Learjet 60 de la compañía Bombardier, desde 2017.

El conductor de La Nación + compartió imágenes del encuentro en Instagram, generando una rápida reacción en redes por lo inesperado del momento. Depp y Laje posaron juntos fuera del avión y luego se tomaron una selfie dentro de la aeronave, ambos sonrientes.

Vero Lozano dio detalles de la visita de Johnny Depp a su casa

Aunque la presencia del actor en Uruguay era conocida, su estadía se desarrolló con discreción. Sin embargo, Verónica Lozano habló con LAM (América) y relató cómo fue recibirlo en la casa que comparte con su esposo.

“Punta del Este estuvo re lindo”, comentó la conductora, confirmando que el protagonista de “El joven manos de tijera” fue su invitado y es muy amigo de su esposo, Jorge ‘Corcho’ Rodríguez.

“Se conocen hará como un año y medio. Él fue a verlo a un par de festivales, cuando estrenó la nueva película que dirigió (Modí). Y ahí le dijo ‘me encantaría que vengas a casa’ y él le dijo ’sí, ¿por qué no?’“, detalló Lozano.

Si bien pensaron que no aceptaría la invitación, finalmente se sorprendieron. Según la conductora, el Depp que conocieron era “el real”, describiéndolo como alguien “amoroso y tranquilo, que no quiere salir a ningún lado”.

“No tiene ninguna restricción a la hora de comer, es de buen comer”, agregó. Durante su estadía, se mantuvo en un ambiente relajado, pero Vero destacó que nunca lo vio en pijama y que siempre lucía “vestido canchero”.

Por último, fue consultada acerca de las especulaciones que relacionaban la visita de Depp con un posible encuentro con Mauro Icardi. En medio del conflicto legal y mediático con Wanda Nara, el delantero del Galatasaray había mencionado varias veces al actor en sus redes.

La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) descartó por completo esa posibilidad. “No, ni idea y tampoco le dijimos, ni le contamos nada”, comentó y dio cuenta de que no compartieron con él las publicaciones de Icardi y tampoco le hablaron sobre él. “No quiero ser despectiva, pero no. Al menos nunca lo dijo, creo que no tiene conocimiento”, sentenció.

Leé más notas de La Opinión Austral