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Jonatan Viale fue uno de los ganadores de los Premios Martín Fierro de Radio 2026, cuya ceremonia se realizó el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires. Su programa Pan y Circo, emitido por Radio Rivadavia, obtuvo la estatuilla a Mejor Programa Periodístico Vespertino Diario en AM.

Tras recibir el reconocimiento, el periodista conversó con La Opinión Austral y reveló en quién pensó al subir al escenario: “En mi papá (Mauro Viale)”. Emocionado, destacó el lugar que ocupa la radio en su vida y el vínculo que construye con sus compañeros de trabajo: “La radio es el lugar donde más feliz me hace. Me encanta trabajar, porque estamos en grupo, no tenemos la presión del minuto a minuto. Somos muy felices”.

El recuerdo de su padre y sus referentes en la radio

Durante la entrevista, Viale recordó a su padre y mencionó a periodistas que marcaron su trayectoria, entre ellos Jorge Lanata, Oscar Mario González Oro y Chiche Gelblung. Al hablar de las enseñanzas que le dejaron esas figuras, hizo especial hincapié en el compromiso con el oficio y el esfuerzo cotidiano.

“Cuando hicieron el homenaje a Chiche pensaba mucho en mi papá y en González Oro: sacrificio, levantarse temprano, romper los huevos en el buen sentido, hacer grupo, sacrificarte por esto, un tipo que nunca se quejaba, que iba a trabajar enfermo. Tenemos que aprender mucho de los irremplazables. Yo le dije: son los irremplazables”, sostuvo.

Consultado sobre si todavía existen referentes de esas características en el periodismo, consideró: “No y tenemos que tratar de hacerlo, pero nos quedan muy grandes ellos. Nosotros hacemos lo mejor que podemos, pero son irremplazables”.

Su mirada sobre la situación del país

Viale también fue consultado por el escenario político y económico de la Argentina. Al respecto, describió un panorama complejo y expresó su deseo de que la situación mejore. “Es complicado. El momento es jodido, económico, político… como estuvo siempre. Pero bueno, ojalá que salgamos adelante”, manifestó. En cuanto a las próximas elecciones y la posibilidad de que surja una competencia para Javier Milei, evitó anticipar resultados. “No tengo idea. Si supiera, sería encuestador y aún así me iría mal”, respondió.

Con el reconocimiento a Pan y Circo, Viale sumó una distinción a su trayectoria radial y volvió a destacar el legado de los periodistas que lo inspiraron, en una noche atravesada por el reconocimiento a las figuras y los programas de la radio argentina.

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