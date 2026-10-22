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Marcela Tauro se consagró ganadora del Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Mejor Columnista de Espectáculos. La periodista recibió el reconocimiento por su trabajo en No está todo dicho y El club del Moro, los programas de La 100 en los que comparte la jornada radial con figuras como Guido Kaczka y Santiago del Moro.

La ceremonia de entrega de los galardones organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) se realizó este miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires.

Antes de conocer el resultado, Tauro habló con La Opinión Austral de sus sensaciones ante la nominación y reconoció que, aunque se encontraba tranquila, los nervios aparecieron a medida que se acercaba el momento de la premiación. En cuanto a quién podría llevarse el Martín Fierro de Oro, que finalmente quedó en manos de María O’Donnell, admitió: “No sé. Estoy desorientada esta vez”.

Durante la entrevista, la periodista también fue consultada por la denuncia que pesa sobre Hernán Casciari por presunta estafa e irregularidades en el manejo de fondos de su productora: “No creo lo que él dice. Si vos le decís a la gente que vas a ganar y vas a ganar, puede salir mal, pero tenés que avisarles: ‘Mirá, puede salir mal. Puede ser que no ganemos, que pierdas; o sea, que inviertas, pero que no ganes plata’. ¿Entendés?”.

Al referirse a su trayectoria profesional, destacó el lugar que ocupa la radio en su vida y la posibilidad de trabajar junto a reconocidos conductores. “Para mí, imaginate, trabajo con dos grandes, con Del Moro y con Guido. Es todo y trabajé con el Negro Oro. ¿Qué más puedo decir?”, expresó.

Por otra parte, habló de Julieta Prandi, quien dejó de asistir a su programa tras dar a conocer su ruptura con Emanuel Ortega a tan solo 27 días de haberse casado . “Me dijeron que estaba muy mal, muy triste. Puso el comunicado y después no volvió, así que por tres semanas me dijeron que no viene”, relató. Ante una posibilidad de una reconciliación entre Prandi y Ortega, Tauro consideró: “Las mujeres somos impulsivas y, por ahí, en momentos no hay que agarrar el celular cuando estás nerviosa, porque uno sube historias y después te arrepentís”.

La conversación incluyó igualmente las publicaciones de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, en redes sociales. La comunicadora expresó su simpatía por ella y comprendió su postura frente a las situaciones que involucran a su hija. “Me gusta como Angelita, pero entiendo que es la madre de Wanda, la va a defender, obvio”, señaló.

Para cerrar, descartó la posibilidad de incorporarse a una institución de periodístas. “No quiero estar en ninguna institución ya a esta altura de mi vida. Estoy bien así. Me manejo, me va bien, ¿para qué me voy a meter en instituciones? No, gracias”, concluyó. Con el reconocimiento de APTRA, Tauro sumó un nuevo galardón a su trayectoria en los medios, mientras continúa participando en dos de los ciclos radiales de La 100.

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