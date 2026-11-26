El presidente del Banco Macro, Jorge Brito, recibió este jueves a empresarios de Río Gallegos en su estancia Coy Aike, ubicada a unos 80 kilómetros de la capital de Santa Cruz, sobre la margen sur del río Coyle. Se trata de un histórico establecimiento agropecuario y cabaña ovina de la provincia, donde el empresario mantuvo un encuentro con clientes de la entidad bancaria. De la actividad también participó el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

La reunión se desarrolló en un ámbito distendido, con un asado y conversaciones sobre la actualidad económica, el funcionamiento del Banco Macro y las perspectivas del país. En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, Brito explicó los motivos de su presencia en la provincia y se refirió a distintos aspectos de la coyuntura nacional.

Brito recibió a empresarios santacruceños y al gobernador Claudio Vidal en su estancia Coy Aike, a unos 80 kilómetros de Río gallegos. (FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Durante la charla, reconoció que la Argentina atraviesa un escenario de recesión y estancamiento, aunque sostuvo su confianza en el potencial del país para atraer inversiones en el largo plazo. Además, advirtió sobre las dificultades que enfrenta la actividad económica, planteó la necesidad de prestar mayor atención a la situación de los sectores productivos y consideró que la incertidumbre electoral influye en el aumento del riesgo país.

LOA– ¿Cuál es el motivo de su presencia en Santa Cruz y de la reunión con empresarios de Río Gallegos?

Brito– Estamos en mi casa, en Coy Aike, provincia de Santa Cruz, a 80 kilómetros de Río Gallegos, recibiendo acá a muchos clientes del Banco Macro, como ya hacemos hace algunos años. La verdad, estoy contento de siempre poder estar acá. Es un lugar que me da mucha paz, mucha tranquilidad, me da alegría y disfruto mucho, generalmente, con mi familia. Este no fue el caso porque los chicos estaban ahora en el colegio, pero siempre es lindo poder estar acá y compartir con clientes del banco un asado, un vino y charlas para hablar un poco del país y de cómo ven al Banco Macro.

Brito: “La verdad, estoy contento de siempre poder estar acá. Es un lugar que me da mucha paz, mucha tranquilidad”. En la foto, saludando a algunos de los invitados. (FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

LOA– ¿Qué busca conocer de los clientes cuando realiza este tipo de encuentros?

Brito– Cuando recorro el país me gusta hablar, pero mucho más me gusta escuchar y ver siempre las recomendaciones y las críticas. También, obviamente, te llenan de orgullo los agradecimientos y los halagos cuando se trata del servicio. Es algo que trato de consultarle siempre a los clientes porque seguimos creyendo en Banco Macro. Más allá de todo ese proceso de digitalización que hace también un banco, creo que el tema de la atención personalizada, en un mundo en el cual lo humano cada vez es más lejano, sigue teniendo mucha importancia. Por eso, seguimos conservando y vamos a conservar una red de sucursales con mucha capilaridad, como la que tenemos, porque nos parece que estar cerca de la gente tiene un valor.

LOA– ¿Cómo observa la situación económica actual de la Argentina, en un contexto de recesión económica?

Brito– La situación es compleja. Son datos objetivos de la realidad. Hay una fuerte recesión, un estancamiento y una lucha contra la inflación que vino bajando fuertemente y que creo que es reconocida por la gente. Creo que esa lucha de acá hacia adelante se le va a hacer más compleja. También hay que decir que no todo lo bueno o lo malo tiene que ver con el Gobierno. Cada vez creo más en que lo que pasa en el mundo tiene mucha relevancia en la economía local. Lamentablemente, momentos favorables que tuvimos hasta hace algunos meses atrás, hoy, con la devaluación de Brasil y con la derrota de Trump en Estados Unidos, complejizan el escenario en Argentina. Sigo creyendo que Argentina es el mejor país del mundo para invertir. Con esto quiero decir que sigo creyendo en la Argentina en el largo plazo, pero vamos a tener un corto plazo en el que vamos a tener que ajustar todos los cinturones.

Jorge Brito con la tapa de una de las ediciones recientes de La Opinión Austral. (FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

LOA–¿Considera que el orden fiscal debería ir acompañado de una mejora en la situación económica de la gente?

Brito– Siempre que uno hace un ajuste fiscal, eso trae aparejado un reordenamiento de la macroeconomía, pero también cuestiones en la microeconomía. La baja de la inflación casi siempre viene acompañada de una disminución del nivel de actividad. Acá, en Estados Unidos y en todos los países del mundo. Lo dije muchas veces: creo que la baja de la inflación, a mi entender, fue más apresurada de lo que se debió haber sido. Tal vez porque se pensaba que podía haber una convergencia y una generación de empleo y de nivel de actividad de la mano de la energía, el oil and gas y el agro, que tal vez no fue tan rápida como el Gobierno esperaba. Sigo creyendo que todo eso es muy positivo para la Argentina. Ya lo es hoy para la balanza comercial y para la generación de dólares. Si no tuviéramos eso, hoy estaríamos en un problema y no lo estamos. Pero indudablemente creo que hay que prestarle mucha más atención a la micro. Este tipo de cambio va a complejizar cuestiones que generan mucho empleo, como el turismo y los sectores industriales. Es un tema al que hay que prestarle mucha atención.

LOA– En otros países hubo episodios de preocupación por los depósitos en billeteras digitales como en Paraguay. ¿Cómo ve la solidez del sistema financiero argentino?

Brito– El sistema está súper sólido. El sistema financiero argentino es sólido hace mucho tiempo por la sencilla razón de que está muy poco apalancado, de que parte de la política monetaria del Banco Central es tener encajes altos y de muchas cuestiones que hicieron difícil el desarrollo de la economía por tener pocos préstamos. Eso, para estos momentos, es muy positivo porque es un sistema financiero muy líquido. No creo que haya en ningún país del mundo un sistema financiero que tenga un porcentaje tan alto de liquidez sobre sus depósitos en monedas extranjeras. Eso te diría casi con seguridad. Tenemos un seguro de depósitos de Sedesa muy importante, con lo cual te diría que eso no es hoy lo que a mí me preocupa. Tal vez lo que más preocupa tiene que ver con el nivel de actividad y con lo que pueda pasar en Brasil. Creo que ese es un factor importante para el futuro argentino.

En el centro de la foto, el gobernador Claudio Vidal (derecha) y el presidente del Banco Macro, Jorge Brito (izquierda). (FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

LOA– ¿Qué puede complicar más las inversiones: la presión sobre el dólar o la suba del riesgo país para el clima de inversiones?

Brito– Son dos factores distintos. Creo que el riesgo país obedece más bien a la incertidumbre en el mediano plazo sobre qué es lo que va a ocurrir en la próxima elección. Puede gustar o no la política de este Gobierno, pero los mercados ya saben qué es lo que ofrece. Hoy los encuestadores, por lo menos, ponen en duda, en un 50 y 50, cómo puede ser la próxima elección. Creo que el temor de los inversores a que haya una vuelta atrás, al pasado, genera que el riesgo país suba. Es la consecuencia de que los bonos bajen después de que hayan subido mucho tiempo. Sería importante para la Argentina, y es algo que creo que también la sociedad, los empresarios y los formadores de opinión tenemos que demandar, si queremos un país serio, que quienes plantean ser una opción en la Argentina manifiesten qué es lo que van a hacer. Eso ayudaría a que la gente sepa qué es lo que va a elegir y a que los mercados puedan interpretar y sacarse el miedo, si es que quienes se presentan no vienen para hacer lo que hicieron en el pasado.

LOA– ¿Tiene interés en incursionar en la política o piensa en una eventual candidatura?

Brito- Tengo muchísimo interés por lo que pueda pasar en la Argentina. Personalmente estoy preocupado porque creo que Argentina tiene bases como para poder crecer durante muchísimos años. Creo que la política es lo que ha interferido en ese crecimiento y que hemos tenido tanta volatilidad en los últimos años. Tal vez esa preocupación y hablar de política, por ahí diferente a otros colegas empresarios, es lo que a uno lo pone en la escena política. Pero, por lo menos hoy, no es algo en lo que esté trabajando para una candidatura. Sí estoy pensando en lo que pase a futuro en la Argentina. Es algo que me interesa y para lo que trabajo en consecuencia.

Jorge Brito entrevistado este jueves en exclusiva por La Opinión Austral. (FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

LOA– Después de su paso por la dirigencia deportiva, ¿cómo ve hoy a River Plate?

Brito– Bien. La verdad que creo que hemos podido hacer muchas cosas muy importantes en los últimos 12 años. Hemos cambiado una institución que estaba quebrada, devastada, y volvimos a llenar sus vitrinas de títulos. También logramos un reordenamiento económico y una inversión de 200 millones de dólares en el estadio. Es algo que es orgullo de los hinchas de River y que también muchas veces personas que no son de River, que van a ver un recital o un partido de la Selección argentina, agradecen y valoran. Indudablemente, eso fue muy importante. Estamos esperando porque tal vez son tiempos de cambio. Pasaron tres directores técnicos en el último año, pero creo que nos falta ese título que nos dé confianza. La verdad que estoy muy esperanzado en que podamos tener a fin de año un título.