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El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, cumple este sábado 24 de octubre 29 años de su ordenación sacerdotal. En el marco de la fecha, el Arzobispado porteño le dedicó un mensaje especial y destacó su vida y vocación religiosa.

A través de un comunicado, la institución expresó: “Saludamos especialmente a Mons. García Cuerva en el aniversario 29 de su ordenación sacerdotal. Como arquidiócesis de Buenos Aires nos unimos en oración para dar gracias por su vida y vocación”.

Nacido en Río Gallegos, Santa Cruz, el 12 de abril de 1968, García Cuerva fue ordenado sacerdote el 24 de octubre de 1997 en la Catedral de San Isidro. La ceremonia estuvo a cargo del entonces obispo de esa diócesis, Jorge Casaretto.

Papa León XIV junto al monseñor Jorge García Cuerva.

De Río Gallegos al arzobispado porteño

En 1986, comenzó la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y, paralelamente, participó en misiones en los barrios populares de El Palito y El Garrote, en la localidad bonaerense de Tigre. El 14 de marzo de 1989, ingresó al seminario de la Diócesis de San Isidro.

Su formación religiosa incluyó estudios de Filosofía y Teología en el Instituto de San Agustín. En la Pontificia Universidad Católica Argentina obtuvo el título de Bachiller en Teología y, posteriormente, una licenciatura en esa disciplina en 2003, con especialización en Historia de la Iglesia.

Su tesis abordó La Iglesia en Buenos Aires durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871. En 2016 completó la Licenciatura en Derecho Canónico, con un trabajo sobre Exequias eclesiásticas y cementerios en el derecho canónico. A su vez, se graduó como abogado en la Universidad Católica de Salta en 2009.

Última misa de Jorge García Cuerva en Río Gallegos. El 15/07 asume en la Arquidiócesis de Buenos Aires. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Tras su ordenación sacerdotal, en octubre de 1997, quedó incorporado a la Diócesis de San Isidro. Allí inició su ministerio en barrios populares del conurbano bonaerense y se desempeñó como vicario parroquial de Nuestra Señora de La Cava, en Beccar, una de las villas de emergencia más conocidas de la zona.

En 2006 asumió como párroco de Santa Clara de Asís, en El Talar, partido de Tigre, donde desarrolló su labor pastoral en los barrios San Pablo y Almirante Brown. Ocho años después, regresó a La Cava para ejercer nuevamente esa función.

También integró la Comisión Nacional sobre la Drogodependencia de la Conferencia Episcopal Argentina hasta 2013. En la diócesis de San Isidro, fue vicepresidente de Cáritas entre 2012 y 2017, asesor de Derecho Canónico desde 2016 y promotor de Justicia en el Tribunal Interdiocesano de San Isidro-Merlo-Moreno.

Su compromiso se extendió a la Pastoral Carcelaria: a partir de 1997 fue delegado diocesano de la Pastoral Penitenciaria y, de 2011, capellán de unidades penitenciarias bonaerenses. Además, ejerció como delegado regional y representó a América Latina y el Caribe ante la Comisión Internacional de la Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC) en 2010 y 2017.

Su trayectoria dentro de la Iglesia

El 20 de noviembre de 2017 fue nombrado obispo auxiliar de Lomas de Zamora. Más tarde, el 3 de enero de 2019, asumió como obispo de Río Gallegos, con jurisdicción sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego, cargo que ocupó hasta 2023.

En julio de 2021 se incorporó al Dicasterio para los Obispos, organismo de la Santa Sede que interviene en los procesos de designación episcopal. De igual forma, en noviembre de 2022, fue nombrado comisario pontificio del Instituto de derecho diocesano Miles Christi.

Finalmente, en mayo de 2023 asumió como arzobispo de Buenos Aires, responsabilidad que continúa ejerciendo en la actualidad. Al cumplirse 29 años de su ordenación sacerdotal, el Arzobispado porteño destacó su vocación y convocó a la comunidad a acompañarlo con la oración.

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