Se llevará a cabo una nueva edición de los Premios Ídolo, el certamen que distingue a creadores de contenido y figuras de las redes sociales; la ceremonia será el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, con transmisión en vivo por Streams Telefe.

La edición 2026 cuenta con 29 categorías que abarcan distintas áreas de la cultura digital, entre ellas, moda, viajes, deportes, actualidad y salud, además de reconocimientos para figuras emergentes, futboleros, youtubers y tiktokers; además, la convocatoria reunió a más de 290 mil personas que postularon a sus ídolos favoritos y contó con la participación de más de 30 agencias de representación.

Por otra parte, la conducción de la ceremonia principal estará a cargo de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello; la previa, desde la alfombra roja, tendrá como conductores a Marta Fort, Juli Poggio y Fede Popgold; la transmisión incluirá entrevistas a los nominados e invitados y podrá verse, posteriormente, en la pantalla de Telefe.

Premios Ídolo: todos los nominados

Viajes

Agostina Di Stefano

Pía Bottero

Modo Turista

Agus López

Martina Saravia

Moda

Lola Latorre

Coty Crotto y Maru Gándara

Rocío Vázquez

Sofía Gonet

Zaira Nara

Zuzu Coudeu

Milagros Ad

Gastronomía

Ailín Tokman

Gastón Soffritti

Tefi Russo

Agus Liporace

Lucía Scarpa

Paulina Cocina

Andrés Simón

Deportes

Gero Arias

Cristian Grosz

Juli Puente

Lucas Ortega

Nico Ferrero

Sofía Martínez

Podcast

Ferné con Grego

Hispa La Sesión

Historia en Podcast

La Fórmula Podcast

La Sillita

Psicología al Desnudo

Lifestyle

Camila Mayan

Delfina Ferro

Julieta Poggio

Santi Talledo

Sofía Gonet

Sofi Ganuza

Belu Deluca

Lizardo Ponce

Sele Mosca

Beauty

Belén Garrido

Joaquín Vázquez

Juanita Ramos

Daniela López

Lu Ballatore

TikToker

Albere

Emma Klass

Evitta Luna

Mar Cosca

Carito Muller

Valen Rizzuti

YouTuber

Agustín Creevy

Angie Velasco

Pau Bolzan

Ian Lucas

Marti Benza

Kuki Agnone

Ídolo Revelación

La Agusneta

Agustín Creevy

Evitta Luna

Marta Fort

Teo D’Elia

Valen Rizzuti

Actualidad

Camila Ibarbalz

Cami Valero

Fede Bongiorno

Lara López Calvo

Mica Comunica

Mujer Financiera

Streamer

Mathias “C0ker” Vasile

Davo Xeneize

Goncho Banzas

Lautaro “La Cobra” Del Campo

Martín “Coscu” Di Salvo

Mernuel

Ídolo Futbolero/a

Ezzequiel

Gastón Edul

Jero Freixas

Lautaro “La Cobra” Del Campo

Joaquín Álvarez

Sofía Martínez

Davo Xeneize

Ídolo Musical

Milo J

La T y la M

Ángela Torres

Q’Lokura

Tuli Acosta

Olivia Wald

Humor y Entretenimiento

Cami Jara

El Gordo y El Flako

Facturita

Lucho Mellera

Alex Pelao (Pelao Khe)

Valen Rizzuti

Lucas Spadafora

Gastón Massa

Reseñas de Experiencias Gastronómicas

Buenos Paladares

El Club del Bajón

Cool Buenos Aires

Morfando Ando

La Chica del Brunch

Vivamos BA

Canción más viral

“Yakuza”, de La Joaqui

“Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas

“Soy Favela”, de La T y la M

“A quién le importa”, de Luckra y Thalía

Emprendimiento

Diabla

Ganga Home

Giga x Spreen

Gordis Burger

Mosquiani

Yerba Cósmico

Contenido Creativo

Agustín Franzoni

Belu Lucius

Ferbo

Jacinta de Oromí

Matías Jafif

Michelle Masson

Lily Chen

Agus Cabaleiro

Health

Agus Privi

Daniel Troncoso

Fiorella Vitelli

Laura Romano

Simón Scarano

Jimena Le Bellot

Ídolo Automotor

Aixa Franke

Agustín Marcatili

Florencia Andersen

Iñaki Zugasti

Ale Hartman

Lucas Abriata

Ídolo Notero/a

Gaspar Kahan

Lizard

Nicolás Barral

Todo Versus

Valen Rizzuti

Previate Esta

Streamer más viral

Mathias “C0ker” Vasile

Davo Xeneize

Lautaro “La Cobra” Del Campo

Marti Benza

Martín Cirio

Mernuel

Ídolo Celebrity

Damián Betular

Jimena Barón

Momi Giardina

Nico Occhiato

Stephanie Demner

Yanina Latorre

Zaira Nara

Ídolo Emergente

Lucía Baeza

Agos Reich

Benito SDR

Agustina Buera

Constanza Chismechian

Delfi Peña

Emma Klass

Ezequiel Katz

Facu Tronce

Fran Rizzaro

Gaspar Díaz

Ima Parise

Iñaki Zugasti

Juani Car

Juli Bianco

Valeria “La Gurisa” Rivas

Diego “La Toba” Navajas

Franco Poggio

Rami Bilbao

Santos Canessa

Teo Podolsky

Santino “Turro” Marziotta

Momento Viral

Casamiento de Margelita en Nadie Dice Nada

Gero Arias noqueando a Viruzz en La Velada

Debate de Paren la Mano sobre ir preso

LUZU contra 412

Marta Fort descubriendo un robo de aceite en Esto es Blender

Messi prime en Lo del Pollo

Sofi Gonet en MasterChef

Mejor Comunidad (votación del público)

Azz Stream

Bondi Live

Blender

La Casa Streaming

La Juntada de los Artistas

Luzu TV

Olga

Somos Gelatina

Streams Telefe

Un Poco de Ruido

Vorterix

Creador Digital del Año

Ganador/a por anunciar durante la ceremonia

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