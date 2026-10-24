Se llevará a cabo una nueva edición de los Premios Ídolo, el certamen que distingue a creadores de contenido y figuras de las redes sociales; la ceremonia será el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, con transmisión en vivo por Streams Telefe.
La edición 2026 cuenta con 29 categorías que abarcan distintas áreas de la cultura digital, entre ellas, moda, viajes, deportes, actualidad y salud, además de reconocimientos para figuras emergentes, futboleros, youtubers y tiktokers; además, la convocatoria reunió a más de 290 mil personas que postularon a sus ídolos favoritos y contó con la participación de más de 30 agencias de representación.
Por otra parte, la conducción de la ceremonia principal estará a cargo de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello; la previa, desde la alfombra roja, tendrá como conductores a Marta Fort, Juli Poggio y Fede Popgold; la transmisión incluirá entrevistas a los nominados e invitados y podrá verse, posteriormente, en la pantalla de Telefe.
Premios Ídolo: todos los nominados
Viajes
- Agostina Di Stefano
- Pía Bottero
- Modo Turista
- Agus López
- Martina Saravia
Moda
- Lola Latorre
- Coty Crotto y Maru Gándara
- Rocío Vázquez
- Sofía Gonet
- Zaira Nara
- Zuzu Coudeu
- Milagros Ad
Gastronomía
- Ailín Tokman
- Gastón Soffritti
- Tefi Russo
- Agus Liporace
- Lucía Scarpa
- Paulina Cocina
- Andrés Simón
Deportes
- Gero Arias
- Cristian Grosz
- Juli Puente
- Lucas Ortega
- Nico Ferrero
- Sofía Martínez
Podcast
- Ferné con Grego
- Hispa La Sesión
- Historia en Podcast
- La Fórmula Podcast
- La Sillita
- Psicología al Desnudo
Lifestyle
- Camila Mayan
- Delfina Ferro
- Julieta Poggio
- Santi Talledo
- Sofía Gonet
- Sofi Ganuza
- Belu Deluca
- Lizardo Ponce
- Sele Mosca
Beauty
- Belén Garrido
- Joaquín Vázquez
- Juanita Ramos
- Daniela López
- Lu Ballatore
TikToker
- Albere
- Emma Klass
- Evitta Luna
- Mar Cosca
- Carito Muller
- Valen Rizzuti
YouTuber
- Agustín Creevy
- Angie Velasco
- Pau Bolzan
- Ian Lucas
- Marti Benza
- Kuki Agnone
Ídolo Revelación
- La Agusneta
- Agustín Creevy
- Evitta Luna
- Marta Fort
- Teo D’Elia
- Valen Rizzuti
Actualidad
- Camila Ibarbalz
- Cami Valero
- Fede Bongiorno
- Lara López Calvo
- Mica Comunica
- Mujer Financiera
Streamer
- Mathias “C0ker” Vasile
- Davo Xeneize
- Goncho Banzas
- Lautaro “La Cobra” Del Campo
- Martín “Coscu” Di Salvo
- Mernuel
Ídolo Futbolero/a
- Ezzequiel
- Gastón Edul
- Jero Freixas
- Lautaro “La Cobra” Del Campo
- Joaquín Álvarez
- Sofía Martínez
- Davo Xeneize
Ídolo Musical
- Milo J
- La T y la M
- Ángela Torres
- Q’Lokura
- Tuli Acosta
- Olivia Wald
Humor y Entretenimiento
- Cami Jara
- El Gordo y El Flako
- Facturita
- Lucho Mellera
- Alex Pelao (Pelao Khe)
- Valen Rizzuti
- Lucas Spadafora
- Gastón Massa
Reseñas de Experiencias Gastronómicas
- Buenos Paladares
- El Club del Bajón
- Cool Buenos Aires
- Morfando Ando
- La Chica del Brunch
- Vivamos BA
Canción más viral
- “Yakuza”, de La Joaqui
- “Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas
- “Soy Favela”, de La T y la M
- “A quién le importa”, de Luckra y Thalía
Emprendimiento
- Diabla
- Ganga Home
- Giga x Spreen
- Gordis Burger
- Mosquiani
- Yerba Cósmico
Contenido Creativo
- Agustín Franzoni
- Belu Lucius
- Ferbo
- Jacinta de Oromí
- Matías Jafif
- Michelle Masson
- Lily Chen
- Agus Cabaleiro
Health
- Agus Privi
- Daniel Troncoso
- Fiorella Vitelli
- Laura Romano
- Simón Scarano
- Jimena Le Bellot
Ídolo Automotor
- Aixa Franke
- Agustín Marcatili
- Florencia Andersen
- Iñaki Zugasti
- Ale Hartman
- Lucas Abriata
Ídolo Notero/a
- Gaspar Kahan
- Lizard
- Nicolás Barral
- Todo Versus
- Valen Rizzuti
- Previate Esta
Streamer más viral
- Mathias “C0ker” Vasile
- Davo Xeneize
- Lautaro “La Cobra” Del Campo
- Marti Benza
- Martín Cirio
- Mernuel
Ídolo Celebrity
- Damián Betular
- Jimena Barón
- Momi Giardina
- Nico Occhiato
- Stephanie Demner
- Yanina Latorre
- Zaira Nara
Ídolo Emergente
- Lucía Baeza
- Agos Reich
- Benito SDR
- Agustina Buera
- Constanza Chismechian
- Delfi Peña
- Emma Klass
- Ezequiel Katz
- Facu Tronce
- Fran Rizzaro
- Gaspar Díaz
- Ima Parise
- Iñaki Zugasti
- Juani Car
- Juli Bianco
- Valeria “La Gurisa” Rivas
- Diego “La Toba” Navajas
- Franco Poggio
- Rami Bilbao
- Santos Canessa
- Teo Podolsky
- Santino “Turro” Marziotta
Momento Viral
- Casamiento de Margelita en Nadie Dice Nada
- Gero Arias noqueando a Viruzz en La Velada
- Debate de Paren la Mano sobre ir preso
- LUZU contra 412
- Marta Fort descubriendo un robo de aceite en Esto es Blender
- Messi prime en Lo del Pollo
- Sofi Gonet en MasterChef
Mejor Comunidad (votación del público)
- Azz Stream
- Bondi Live
- Blender
- La Casa Streaming
- La Juntada de los Artistas
- Luzu TV
- Olga
- Somos Gelatina
- Streams Telefe
- Un Poco de Ruido
- Vorterix
Creador Digital del Año
- Ganador/a por anunciar durante la ceremonia
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