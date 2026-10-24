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El presidente Javier Milei se refirió a la causa $Libra, en la que la Justicia confirmó su sobreseimiento, y adelantó que evalúa iniciar acciones legales contra los “periodistas delincuentes” y los medios de comunicación a los que acusa de haber impulsado una “operación” en su contra por la investigación sobre una presunta estafa con criptomonedas.

“Cuando usted tiene enfrente a un hombre íntegro, ensúcielo con una mentira. Si tiene un delincuente, díganle la verdad. Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días”, afirmó el mandatario durante una entrevista radial.

En ese marco, apuntó contra el grupo La Nación y varios periodistas que trabajan en ese medio. En particular, cuestionó a su responsable, Fernando Saguier, por respaldar a Hugo Alconada Mon, a quien acusó de difamarlo: “Bajo la responsabilidad de Fernando Saguier, amparando a Hugo Alconada Mon, quien me estaba mancillando”.

Y agregó: “Me dicen que no soy republicano porque insulto. El periodismo, con otro gobierno, seguro la hubiese pasado mal. Les recuerdo que nunca les mandé a la ARCA, la SIDE ni maté a un fiscal”.

Al referirse a la supuesta “operación” mediática, Milei mencionó al abogado Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, quien se habría encargado de “refutar” en Nueva York las “mentiras” vinculadas con $Libra. A propósito, esgrimió: “Ese material se lo hacía llegar a Saguier para que sepa que estaba siendo mancillado”.

Aunque inicialmente aseguró que llevaría las denuncias contra los periodistas ante la Justicia, luego moderó su postura y aclaró que primero deberá analizar los pasos a seguir junto con sus abogados. No obstante, calificó lo ocurrido como “un escándalo de proporciones mayúsculas”.

“Intentan generar caos para conseguir favores políticos. Nadie pidió disculpas por las aberraciones. Intentaron esmerilar con mentiras a la figura presidencial”, argumentó.

Milei también cuestionó la creación de la comisión investigadora de la causa $Libra en el Congreso. “Es una irregularidad institucional enorme la creación de la Comisión. ¿Desde cuándo tiene que dedicarse el Congreso a investigar? Es un avance de los poderes respecto a la justicia, es un disparate institucional”, manifestó.

Milei respaldó a Flávio Bolsonaro

En otro tramo de la entrevista, se refirió a las próximas elecciones presidenciales de Brasil y ratificó su apoyo al senador Flávio Bolsonaro, quien compite contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre el presidente brasileño, lanzó fuertes acusaciones y lo calificó de “ladrón, mentiroso y corrupto”. Además, sostuvo que “financió una campaña” de exasesores de Sergio Massa.

En cuanto al impacto regional de una eventual victoria de Bolsonaro, Milei consideró que permitiría profundizar la orientación liberal del bloque sudamericano: “Va a indicar que la apertura de la agenda liberal en el Mercosur se va a profundizar”.

Seguidamente, recalcó: “Yo fijo la visión, el rumbo hacia donde vamos con mi condición de liberal libertario que dice que no se puede violar la vida, propiedad y no se puede mentir”.

Las críticas de Milei a Pedro Sánchez tras su visita a España

Por último, Milei defendió su reciente viaje a España y rechazó las críticas sobre los motivos de su visita. “Solo un imbécil cree que fui a buscar una foto”, expresó. Según explicó, su objetivo fue difundir las ideas del liberalismo en una región que, a su juicio, atraviesa “un momento bisagra”.

A su vez, apuntó contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su entorno político. “Todos los desmanes habidos y por haber que puede hacer un tiranuelo lo está haciendo el ladrón de Pedro Sánchez. Él y todos los delincuentes que lo rodean”, vituperó.

En esa línea, vinculó al mandatario español con la oposición argentina y trazó una comparación con el kirchnerismo: “(Pedro) Sánchez es como un kirchnerista pero con las restricciones de la Unión Europea”.

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