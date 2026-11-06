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El operativo de tránsito por la visita del papa León XIV a la Argentina suma nuevas restricciones este viernes 6 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la medianoche, se completó el cierre total de la avenida del Libertador en el tramo comprendido entre Ortega y Gasset y Olleros, mientras que se incorporaron cortes en distintas calles transversales y un nuevo recorrido alternativo para quienes circulen por la zona norte de Palermo.

Las medidas responden al avance de los trabajos de armado y montaje de estructuras y a los requerimientos de seguridad para las actividades que encabezará el Santo Padre. El operativo es coordinado por el Gobierno de la Ciudad junto con el Gobierno nacional.

Qué calles estarán cortadas este viernes

A partir de las 00 de este viernes, las restricciones alcanzaron el sector norte del perímetro previsto para la visita papal.

El corte total de la avenida del Libertador comprende el tramo entre Ortega y Gasset y Olleros. La interrupción no afecta la circulación sobre Olleros.

También se dispusieron cortes totales al tránsito vehicular en las siguientes calles transversales, en los tramos comprendidos entre Migueletes y avenida del Libertador:

– Ortega y Gasset.

– Pasaje San Benito de Palermo.

– Benjamín Matienzo.

– Jorge Newbery.

– Maure.

– Gorostiaga.

– Olleros.

– Federico Lacroze.

– Teodoro García.

Las restricciones no afectan la circulación por Migueletes.

Cómo serán los desvíos desde avenida del Libertador

Uno de los principales cambios para este viernes es la incorporación de dos alternativas de circulación para los vehículos que llegan desde el norte y encuentran el corte a la altura de Olleros.

El objetivo es evitar que los automovilistas ingresen al interior del barrio de Palermo y generen congestionamientos, además de ofrecer un recorrido para sortear la interrupción del tránsito sobre Libertador.

Una de las opciones consiste en doblar a la izquierda por Olleros, continuar por Valentín Alsina y Pinedo hasta salir a la avenida Figueroa Alcorta. Al llegar a Dorrego, los conductores podrán utilizar un contracarril que permitirá avanzar hasta la avenida Casares, aproximadamente 200 metros después de Sarmiento.

Desde allí deberán doblar a la derecha para retomar la avenida del Libertador.

En el cruce de Libertador y Olleros habrá agentes de tránsito que indicarán a los conductores cómo realizar este recorrido alternativo a través del Parque 3 de Febrero.

Las vías alternativas para evitar los cortes

Quienes circulen desde la zona norte de la Ciudad también podrán utilizar otros corredores para llegar a Recoleta, el Centro porteño o Retiro.

Entre las alternativas habilitadas se encuentran:

– Avenida Lugones y Autopista Illia: permite continuar hacia Recoleta y el Centro.

– Colectora de la Autopista Illia: otra opción para evitar el sector restringido.

– Salguero y Costanera Rafael Obligado: permite continuar por la zona costera y tomar Ramón Castillo, en el sector portuario, para dirigirse hacia Retiro.

– Avenida General Paz: desde allí se podrá acceder a otras arterias, como Cabildo, Santa Fe y Las Heras.

Las autoridades recomiendan considerar estos recorridos antes de salir y prestar atención a las indicaciones de los agentes de tránsito que estarán distribuidos en la zona.

Qué autopistas serán gratuitas durante el operativo

Como parte de las medidas para facilitar la circulación ante los cortes en avenida del Libertador y otras calles, el Gobierno porteño dispuso que dos corredores viales funcionen sin peaje para determinados vehículos.

La Autopista Illia será gratuita para vehículos livianos, entre ellos motos, autos y camionetas.

En tanto, el Paseo del Bajo permitirá circular sin abonar peaje a autos, camionetas y utilitarios. Las motocicletas no están habilitadas para transitar por ese corredor.

La gratuidad de ambas autopistas estará vigente hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14.

De esta manera, el operativo de tránsito continuará modificando la circulación en distintos sectores de Buenos Aires durante las jornadas de la visita de León XIV, por lo que se recomienda a los conductores anticipar sus desplazamientos y utilizar las vías alternativas para evitar demoras.