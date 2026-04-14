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La nueva edición de la AmCham Summit 2026 volvió a reunir en el Centro de Convenciones de Buenos Aires a referentes del mundo empresarial, político y social para debatir los principales desafíos del país. En ese contexto, el analista político y consultor en opinión pública Jorge Giacobbe dialogó con La Opinión Austral y trazó un diagnóstico profundo sobre el clima social, el impacto económico y la evolución de la imagen del Gobierno.

Al analizar el desarrollo del evento, Giacobbe destacó que estos espacios reflejan solo una parte de la realidad argentina.

“Argentina y su conversación pública social circula en una parte por las cosas que funcionan bien”, señaló. Sin embargo, advirtió que existen otras capas de la sociedad atravesadas por la angustia y la incertidumbre.

“Hay sectores con niveles de angustia, de expectativas y hasta de esperanza, pero también con cierto resquebrajamiento. Está bien que esas dos partes se vean entre sí, y ver si la que funciona mejor puede contagiar a la otra”, explicó.

Caída en la imagen del Gobierno

En relación al escenario político y el impacto de casos recientes, Giacobbe fue contundente al describir un deterioro en la percepción pública del oficialismo.

“Este último mes el Gobierno tuvo un impacto de desprestigio grande: siete puntos abajo en imagen, siete puntos abajo el presidente, siete puntos abajo la intención de voto”, afirmó.

Según detalló, si bien ya se registraba una caída sostenida en los últimos meses —de entre uno y dos puntos mensuales—, en el último período esa tendencia se aceleró.

No obstante, relativizó el peso de los escándalos coyunturales, como el caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni —investigado por un presunto enriquecimiento ilícito— o la polémica por la criptomoneda Libra, al considerar que son solo manifestaciones superficiales de un problema más profundo.

“Adorni es como el cepillo de dientes en la pelea de una pareja. Nadie se separa por eso. El problema real es la angustia económica”, graficó.

El verdadero termómetro: el bolsillo

Para Giacobbe, el factor determinante en el humor social es la situación económica cotidiana y la capacidad de resistencia de la población.

“Lo que hay que preguntarse es cuánto tiempo más la gente puede aguantar hasta empezar a ver una mejora, aunque sea leve”, planteó.

En ese sentido, explicó que existen dos miradas entre los economistas: una que prevé un año “lacónico”, sin grandes sobresaltos pero sin recuperación clara, y otra que anticipa un repunte en los próximos meses. “Del clima social depende este gobierno. Cuando la gente se enoja, te castiga por cualquier cosa. Hoy puede ser Adorni, mañana cualquier otro”, advirtió.

El analista también se refirió al impacto persistente de la inflación, incluso en un contexto donde los niveles son más bajos que en gestiones anteriores. “Aunque quede un resabio menor, lo que duele es el hoy”, sostuvo.

Además, subrayó una diferencia clave: 2026 no es un año electoral, lo que modifica la forma en que la sociedad evalúa al Gobierno.

“En años electorales, la decisión es más binaria, más ideológica. En los años sin elecciones, la gente evalúa por lo que le pasa todos los días”, explicó.

En ese marco, consideró que el oficialismo enfrenta un desafío mayor en el presente, aunque dejó una proyección a futuro: “Yo diría que el año que viene va a ser mejor para el Gobierno que este, en términos de opinión pública”, concluyó.