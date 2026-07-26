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En el marco del acto central de la Expo Rural 2026 que se desarrolla en el predio de Palermo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, participó de la jornada institucional y dejó definiciones sobre la relación entre el campo y los grandes centros urbanos, además de referirse al vínculo entre la administración porteña y el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

La Opinión Austral, realizó una cobertura especial del evento y durante la llegada del mandatario porteño, fue consultado sobre la relevancia de la muestra y el papel que cumple el sector agropecuario para la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, destacó que la actividad rural no solo es fundamental para la economía nacional, sino también para el desarrollo de la capital del país.

“La vieja dicotomía campo-ciudad no existe más”

Al ser consultado por su primera impresión sobre la presentación oficial de la Rural y la importancia del campo para la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri planteó que la relación entre ambos sectores es cada vez más estrecha y complementaria.

“El campo es muy relevante para el país y para la ciudad. Esa vieja dicotomía campo-ciudad no existe más”, afirmó.

En ese sentido, explicó que existe una integración creciente entre las actividades productivas del interior y los espacios de formación e innovación de argentina.

“Los jóvenes del campo vienen a estudiar a nuestras universidades, incorporan conocimiento, incorporan tecnología”, señaló.

Para el jefe de Gobierno porteño, el intercambio de saberes y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas son factores que fortalecen al sector agropecuario y potencian la competitividad de la producción nacional.

Desarrollo

Uno de los aspectos que destacó Jorge Macri, fue el vínculo entre la investigación científica, la innovación tecnológica y la producción de alimentos.

Al respecto, sostuvo que una parte significativa de los proyectos que se desarrollan en el Parque de la Innovación está vinculada con áreas estratégicas para el agro.

“Dos tercios de los desarrollos que se hacen en el Parque de la Innovación tienen que ver con el alimento y la biotecnología”, indicó.

A partir de esa realidad, consideró que la integración entre el campo y la ciudad es cada vez más evidente y que ambos sectores forman parte de un mismo proceso de crecimiento.

“Estamos absolutamente integrados, es un solo país”, remarcó.

Crecimiento del campo

Durante su breve contacto con la prensa, Jorge Macri también destacó el potencial que tiene el sector agropecuario para impulsar el desarrollo económico nacional.

Según expresó, el desempeño de la actividad rural tiene consecuencias directas sobre las oportunidades de crecimiento del conjunto de la Argentina.

“Si al campo le va bien, la Argentina tiene muchas más oportunidades, sin ninguna duda”, afirmó.

Presencia en el acto junto a Javier Milei

La participación de Jorge Macri en la Expo Rural 2026 también se dio en un contexto de expectativa por la presencia del presidente Javier Milei en el acto central.

Antes de ingresar al evento, el jefe de Gobierno porteño fue consultado sobre el momento que atraviesa la relación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, en una jornada que reunió a importantes figuras políticas en uno de los escenarios más relevantes para el sector productivo argentino.

“Estamos muy bien, y gestionando bien. Eso es lo que le importa a la gente”, expresó el jefe de Gobierno. Sin embargo, decidió no brindar declaraciones sobre cuestiones electorales.

La Exposición Rural de Palermo continúa siendo una de las principales vidrieras del campo argentino y un espacio donde confluyen producción, innovación, tecnología y debate político sobre el futuro económico del país.