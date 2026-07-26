El presidente Javier Milei encabezará este domingo el acto central de cierre de la 138° Exposición Rural de Palermo, una jornada que genera expectativa entre productores agropecuarios y dirigentes del sector, que aguardan señales sobre las políticas del Gobierno para el campo.

Aunque desde el Ejecutivo anticiparon que “no habrá grandes anuncios”, la presencia presidencial en la muestra agroganadera más importante del país será seguida con atención por las entidades rurales, que esperan definiciones vinculadas a la reducción de retenciones, el acceso al financiamiento y las obras de infraestructura necesarias para mejorar la competitividad.

La Opinión Austral cubre la jornada desde Palermo

La Opinión Austral se encuentra presente en la Rural de Palermo con una cobertura especial para seguir todos los detalles del evento. Los enviados especiales, la periodista Laura Morales y la fotógrafa y videógrafa Camila Ferrer Posse, recorrerán la exposición, el stand de la provincia de Santa Cruz y dialogarán con productores santacruceños que participan de la muestra.

Además, el acto contará con la presencia del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien acompañará la jornada junto a autoridades nacionales, provinciales y referentes del sector agropecuario.

Un discurso presidencial con fuerte expectativa política

La ceremonia de clausura de la Exposición Rural, que tradicionalmente funciona como el acto oficial de inauguración de la muestra, se convirtió con los años en una tribuna clave para el diálogo entre el Gobierno y el campo.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, será uno de los primeros oradores y realizará un balance de la situación del sector, repasando los avances logrados y los reclamos pendientes.

Luego será el turno de Milei, quien desde el escenario de Palermo buscará ratificar el rumbo económico de su gestión y enviar un mensaje a uno de los sectores productivos que más respaldo dio a sus políticas desde el inicio de su mandato.

Sin embargo, las expectativas fueron moderadas luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, descartara la posibilidad de anuncios de gran impacto durante el evento.

Retenciones: el principal reclamo del campo

La eliminación de los derechos de exportación continúa siendo uno de los principales pedidos de las entidades agropecuarias. Nicolás Pino reiteró en los últimos días la necesidad de avanzar hacia un esquema de “0% de retenciones lo antes posible”.

Si bien desde el sector reconocieron como positivo el proceso de reducción gradual anunciado por el Gobierno para algunos cultivos, consideran que una baja más rápida de la presión tributaria permitiría mejorar la competitividad, aumentar inversiones y fortalecer la producción.

Una de las medidas que genera expectativa es la posible eliminación del 5% de retenciones que todavía alcanza a la carne vacuna de novillo. Según estimaciones del sector, una decisión de este tipo tendría un costo fiscal cercano a los US$130 millones durante este año.

También existe atención sobre los granos, especialmente la soja y el maíz, productos fundamentales para las exportaciones argentinas. Algunos productores esperan que Milei anuncie nuevas reducciones o acelere el cronograma previsto.

Financiamiento e infraestructura, otros reclamos del agro

Más allá de las cuestiones impositivas, el sector agropecuario reclama respuestas sobre dos temas centrales: infraestructura y financiamiento.

Desde la Sociedad Rural Argentina advierten que el deterioro de los caminos rurales, los problemas logísticos y los altos costos de transporte afectan la actividad productiva en distintas regiones del país.

El acceso al crédito también aparece como una preocupación. Las entidades rurales sostienen que las actuales condiciones financieras dificultan las inversiones de largo plazo y reclaman herramientas que permitan planificar con mayor previsibilidad.

Por eso, además de las retenciones, los productores esperan anuncios o señales relacionadas con programas de financiamiento y obras destinadas a mejorar la conectividad y la logística del interior productivo.

Cómo será el acto de Milei en la Rural

El acto está previsto para comenzar a las 11, dos horas después de la apertura del predio. La ceremonia tendrá como inicio el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

Luego se realizará la entonación del Himno Nacional y una presentación audiovisual por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina. Los discursos de Nicolás Pino y Javier Milei serán seguidos por el tradicional desfile de campeones y maquinaria agrícola.

La jornada concluirá después de aproximadamente dos horas de actividades oficiales.

Una exposición con presencia de provincias y dirigentes

La edición 2026 de la Exposición Rural tiene un significado especial por coincidir con el aniversario número 160 de la Sociedad Rural Argentina. El evento reúne a productores, empresarios, técnicos y familias vinculadas al campo.

La muestra cuenta con más de 400 stands comerciales, empresas de maquinaria agrícola, laboratorios, entidades financieras, automotrices, centros de genética y representantes de economías regionales.

Además, quince provincias presentan su potencial productivo y participan con delegaciones oficiales, convirtiendo a Palermo en un espacio de encuentro entre el sector privado y la dirigencia política.

La presencia de Victoria Villarruel, otra incógnita de la jornada

Uno de los focos de atención estará puesto en el palco oficial y la posible presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La relación entre Villarruel y Milei atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio de la gestión, por lo que la participación de ambos en la misma ceremonia genera expectativa política.

Más allá de las especulaciones, todas las miradas estarán concentradas en el mensaje presidencial. En un contexto donde el Gobierno busca consolidar la recuperación económica y el campo reclama nuevas señales de alivio fiscal, la Rural volverá a convertirse en un escenario clave para la agenda nacional.