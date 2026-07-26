Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Patricia Bullrich participó este domingo de la Expo Rural de Palermo y habló con la prensa antes del discurso del presidente Javier Milei. En ese marco, defendió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que será tratado nuevamente en el Senado el próximo 6 de agosto, y aseguró que la iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica, proteger las inversiones rurales y recuperar el valor de la tierra argentina.

Cabe recordar que el Gobierno acordó modificaciones al dictamen del proyecto junto a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, con el objetivo de negociar su aprobación con sectores de la oposición dialoguista luego de que la iniciativa no alcanzara consenso en la sesión del pasado 16 de julio.

Al llegar al predio de Palermo, Bullrich destacó el rol del sector agropecuario en la economía nacional y afirmó que “la Rural, como siempre, es el lugar de mayor producción de dólares del país, algo que aporta muchísimo a nuestra Nación”.

En relación con el proyecto de ley, la senadora sostuvo que la norma apunta a evitar las usurpaciones y proteger la propiedad privada tanto en áreas rurales como urbanas. “Queremos una ley de propiedad privada que garantice que vaya contra las usurpaciones, que son permanentes tanto en territorios agrícolas como en territorios urbanos, que realmente permita que el valor de la tierra sea razonable como en cualquier parte del mundo”, afirmó.

Bullrich también cuestionó la denominada Ley de Tierras impulsada durante el gobierno kirchnerista y responsabilizó a esa normativa por la caída del valor de los campos argentinos. “Desde la ley de Máximo Kirchner hemos perdido un 233% del valor de nuestra tierra. Lo queremos recuperar porque la tierra tiene que valer más de lo que vale. Esa ley fue un verdadero desastre… Uno lo compara, por ejemplo, con el precio que tenía en el mismo momento: valía en la zona núcleo 14.000 dólares la hectárea en Ontario y en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe”, explicó.

“Hoy nosotros aumentamos el valor de la tierra un 25% y ellos un 250%. Ahí uno demuestra que hoy, como aumenta la productividad, como cada vez hay siempre más en menos hectáreas, nuestro valor va en declive. Con esta ley nuestro valor va a avanzar”, agregó.

Consultada sobre si la defensa de la propiedad privada podría favorecer la compra de tierras por parte de extranjeros, Bullrich aseguró que la mayor parte de la tierra argentina continúa en manos nacionales. “La propiedad privada en la Argentina siempre ha sido 95% en manos de argentinos y así va a seguir siendo porque los argentinos cuidan la tierra, entienden lo que es el recurso”, afirmó.

Además, la senadora vinculó el desarrollo del sector agropecuario con una política de apertura comercial acompañada por controles fronterizos. “Vamos a cuidar las fronteras, vamos a cuidar todo el territorio fronterizo porque siempre ahí hay riesgo de narcotráfico, de organizaciones criminales”, señaló.

Y agregó: “Esa va a ser la tónica de lo que vamos a votar: libre comercio, pero cuidado en las fronteras para cuidarnos de las organizaciones narcocriminales”.

Por último, Bullrich volvió a respaldar la eliminación de los derechos de exportación y aseguró que avanzar hacia un esquema de retenciones cero es posible. “Retenciones cero es posible”, respondió ante la consulta periodística.