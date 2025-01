Hace 10 días, el actor Jorge Martínez intentó suicidarse y se encuentra internado en el centro de salud mental llamado “Ducont”. Desde allí, habló por primera vez sobre el difícil momento que se encuentra atravesando.

En diálogo exclusivo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, los conductores de “El run run del Espectáculo” (Cronica), rompió el silencio por primera vez. Mediante un mensaje de audio enviado al programa, explicó: “Hola, sigo internado, pero no pueden hacer nada. Es un tema muy particular. No puedo contar esto por teléfono”.

Luego, sobre su estado emocional, añadió: “Y… bueno, todo junto, se juntó todo, Lío. Ya hablaremos personalmente de todo”. Sin embargo, más allá de su angustia y dolor, aprovechó su primera aparición pública para enviarle un mensaje especial a los periodistas que se preocuparon por él.

“Les deseo un 2025 extraordinario, como se merecen. Que vuelvan al programa. Me encanta verlos los sábados y domingos. Un beso grande”, lanzó.

Martínez recibe atención médica y psicológica tras ser diagnosticado con depresión. Según su hija, Ágata Martínez, “está contenido y cuidado mientras se le realizan estudios neurológicos y psiquiátricos”.

“Mi papá, en este momento, está internado en una clínica en Ramos Mejía tras ser derivado desde el Hospital Rivadavia. Él ingresa al Rivadavia el domingo 28 de diciembre. Estuvo varios días internado y después de estudios clínicos, psicológicos, neurológicos y psiquiátricos, él recibe el alta clínica y la derivación a esta clínica psiquiátrica para continuar evaluándolo”, comentó la joven durante una entrevista sobre la actualidad de la salud de su padre.

