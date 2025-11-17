José Antonio Kast, el chileno que está en el balotaje, y su disputa por la Patagonia: “Argentina ya nos ha robado suficiente” El candidato ultraconservador José Antonio Kast llega al balotaje chileno envuelto en la polémica por sus históricas declaraciones sobre la Patagonia y la Antártida, donde acusó a la Argentina de “robar territorio”, una postura que reaviva tensiones y lo ubica bajo el rótulo de “antiargentino”.

José Antonio Kast, el candidato ultraconservador que alcanzó casi el 24% de los votos y disputará la presidencia de Chile frente a Jeannette Jara en el balotaje del 14 de diciembre, vuelve a estar en el centro del debate por sus históricas declaraciones sobre los conflictos limítrofes con la Argentina.

Sus dichos y posturas lo han colocado reiteradamente bajo el mote de “antiargentino”, especialmente por sus opiniones sobre la Patagonia y la Antártida.

Un tuit que reabrió una vieja tensión territorial

El 25 de julio de 2020, en medio del gobierno de Alberto Fernández, Kast publicó un mensaje que generó revuelo en ambos países. En respuesta a un posteo del entonces canciller argentino Santiago Cafiero —quien mostraba un mapa de la Argentina con la Península Antártica incluida— Kast escribió:

“Argentina ya nos ha robado suficiente territorio a los chilenos. Espero que el Gobierno se ponga firme frente a los delirios expansionistas de la izquierda radical argentina”.

El candidato acompañó el mensaje con el hashtag #LaAntarticaEsChilena y una bandera de Chile, marcando una vez más su postura nacionalista en temas de soberanía.

Detrás de esta visión geopolítica se encuentra la influencia del académico Jorge Guzmán, especialista en disputas limítrofes con Argentina. Guzmán sostiene la reivindicación de los derechos chilenos sobre la Península Antártica, la Plataforma Continental, el Estrecho de Magallanes y el Campo de Hielo Patagónico Sur.

En una columna de 2021, Guzmán afirmó que Chile y Argentina “están de acuerdo en que no están de acuerdo” sobre la plataforma continental, y llamó a activar los mecanismos del Tratado de Paz y Amistad de 1984 para resolver controversias. También advirtió que no cree en soluciones políticas, sino en procesos largos basados en el derecho y la geografía.

Acusaciones de xenofobia y un historial de declaraciones polémicas

Durante la campaña de 2021, el entonces embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, calificó a Kast como “xenófobo” y señaló que el candidato había “exhibido su antiargentinismo como una etiqueta”. Bielsa aseguró que Kast mantuvo históricamente discursos donde acusaba a la Argentina de “robar territorio” y sostuvo que tenía registradas numerosas expresiones de ese tipo.

En la campaña presidencial actual, Kast no volvió a referirse públicamente a los conflictos limítrofes. Sin embargo, tampoco eliminó el tuit de 2020 donde afirma que “Argentina ya nos ha robado suficiente territorio”, un mensaje que continúa generando repercusiones en la relación bilateral.