Por Hugo Ferrer

Hace 29 años el país se conmovió con el asesinato de José Luis Cabezas.

Un nombre, una mirada, una foto retrato quedó grabada en la memoria.

¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Éstas y otras tantas preguntas las respondió la Justicia: definió quiénes fueron los culpables. Algunos cumplieron condenas, otros quedaron libres antes.

Hubo marchas, llantos, gritos, frases, tapas de diarios y revistas; en la tevé y la radio, más impacto.

Telefé Noticias utilizó durante mucho tiempo una placa al comienzo del noticiero con cuántos días habían pasado sin Cabezas, actualizada diariamente: xxxx días sin Cabezas. Y, en Telenoche, Santo Biasatti cerraba con “No se olviden de Cabezas”.

Los padres de José Luis, Norma y José, como su hermana Gladys, y el abogado Alejandro Vecchi, fueron protagonistas de mantener en lo más alto el recuerdo y lucha de que haya justicia. También su esposa María Cristina Robledo y sus hijos Candela, Agustina y Juan.

La Ley 24.876 fue sancionada el 10 de septiembre de 1997 y promulgada el 13 de octubre del mismo año estableció al 25 de enero como el Día Nacional del Reportero Gráfico.

“No se olviden de Cabezas” fue la frase, que caló hondo en toda la sociedad, impulsada por los fotógrafos cuando levantaban su cámara, miraban al cielo y recordaban a José Luis. En cada foto, en cada palabra, estaba el pedido de justicia.

La tapa de la revista Noticias que le costó la vida a Cabezas. Imagen generada con IA por el grupo La Opinión Austral.

Cuando se comienza a transitar el 30 aniversario que se cumplirá el próximo 25 de enero de 2027, la figura de Cabezas se mantiene intacta. De todas las formas posibles se realizaron homenajes en la prensa gráfica, webs, radios,redes, streamings y audiovisual. Cabezas en todos los formatos. Su figura trascendió a la fotografía.

En el caso del Grupo La Opinión Austral, su imágen estuvo incorporada al logo en la tapa de la edición del domingo 25 de enero. Además de las notas publicadas por nuestros periodistas en la edición impresa y en la web laopinionaustral.com.ar, y el recuerdo en la radio LU 12 AM 680 de Río Gallegos, se realizó un video homenaje especial. Y en este caso, creado por Leandro Franco, Jefe de Audiovisual. Fotógrafo, editor y realizador desarrolló un producto de menos de dos minutos (1:18). Amplia repercusión y reproducciones.

Tapa del diario La Opinión Austral del domingo 25 de enero de 2026. Día del reportero gráfico en homenaje a José Luis Cabezas.

En el video se relata que “en el verano de 1996, una fotografía reveló el rostro oculto del poder en Argentina. Su autor era José Luis Cabezas, un reportero gráfico apasionado y valiente. Con su cámara no sólo capturaba imágenes, sino que desafiaba la impunidad de una década marcada por la corrupción y el silencio. Cabezas trabajaba para la revista Noticias, y su lente se atrevió a enfocar lo que muchos preferían ignorar. La foto del empresario Alfredo Yabrán, en la playa de Pinamar, fue más que una primicia, fue una sentencia. El 25 de enero de 1997, su cuerpo fue encontrado calcinado dentro de su auto. Su asesinato fue un mensaje mafioso para callar a la prensa, pero el efecto fue el contrario. Su muerte despertó una sociedad que salió a las calles al grito de, ´No se olviden de Cabezas’. Su caso se convirtió en un emblema de la lucha por la libertad de expresión, y un recordatorio de que ningún crimen debe quedar impune. Recordar a Cabezas es defender la libertad de prensa.”

Una pieza especial que se logró adaptándose a la tendencia mundial. Franco dio precisiones: “El video homenaje a Cabezas 29 años lo realicé netamente con inteligencia artificial: desde las imágenes hasta el guión y la voz en off. El guión se lo pedí a ChatGPT. La voz en off la trabajé con la inteligencia artificial de CapCut. Y las imágenes las generé con la inteligencia artificial de Elon Musk, que se llama Grok, donde a esta IA le pasas una fotografía y a través del prompt de lo que vos querés que ocurra en ese fotograma, realiza un video de 6 segundos. Después todo este material, teniéndolo por separado, lo ensamblé en Adobe Premiere. Ver las fotos en movimiento, con vida, da un poco de escalofríos pero es un recurso para una narrativa audiovisual Y el resultado fue el que se publicó en las redes sociales de La Opinión Austral.”

Desde una foto original en blanco y negro, y en color, impresas en papel; de las diapositivas a las digitales y ahora con el impacto de la IA, todo sirve para recordarlo.

No se olviden de Cabezas.

Nadie se olvida de Cabezas.