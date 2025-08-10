Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció oficialmente que en agosto 2025 un sector de jubilados y pensionados cobrará un bono extraordinario que puede alcanzar los $70.000. Este refuerzo se pagará junto con los haberes mensuales y es clave para los adultos mayores que perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.

Además del bono, ANSES confirmó que se aplicará un nuevo aumento en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en base a la fórmula de movilidad vigente. Este mecanismo ajusta los montos mensualmente de acuerdo con la inflación de dos meses atrás, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En agosto, el incremento corresponde a la variación de precios registrada en junio.

Jubilados de ANSES: ¿A quiénes les corresponde el bono de agosto?

El Gobierno Nacional confirmó que continuará entregando el bono de hasta $70.000 durante este mes. El beneficio alcanzará a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC).

El refuerzo completo será para quienes perciban la jubilación mínima, fijada en agosto en $314.305,37. En estos casos, el monto total a cobrar será de $384.305,37.

Quienes tengan ingresos superiores al haber mínimo pero menores a $384.305,37 recibirán un bono proporcional, de forma tal que su ingreso final alcance ese tope. Por ejemplo:

Haber de $324.305,37 → bono de $60.000.

Haber de $334.305,37 → bono de $50.000.

Haber de $344.305,37 → bono de $40.000.

Haber de $354.305,37 → bono de $30.000.

Haber de $364.305,37 → bono de $20.000.

Haber de $374.305,37 → bono de $10.000.

Por el contrario, quienes perciban haberes por encima del límite de $384.305,37 o la jubilación máxima quedarán fuera del beneficio.

Cuándo se cobran los haberes con aumento y bono

Jubilados y pensionados que no superen la mínima:

DNI terminados en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminados en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminados en 2: martes 12 de agosto

DNI terminados en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminados en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminados en 5: viernes 15 de agosto

DNI terminados en 6: lunes 18 de agosto

DNI terminados en 7: martes 19 de agosto

DNI terminados en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminados en 9: jueves 21 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: viernes 8 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto