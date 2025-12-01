Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional oficializó este lunes la continuidad del bono previsional de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. La medida quedó formalizada a través del Decreto 848/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Con esta decisión, las jubilaciones mínimas en diciembre alcanzarán los $410.879, dado que el haber inicial se fijó en $340.879, luego de aplicarse el incremento del 2,34% correspondiente a la inflación de octubre.

Cómo se calculará el bono en diciembre

El bono será variable para quienes superen el monto mínimo. Así, los titulares que cobren más de $340.879 pero menos de $410.879 recibirán un bono equivalente a la diferencia necesaria para llegar a ese valor.

Por ejemplo, un jubilado con un haber de $380.000 cobrará un bono de $30.879.

En diciembre, entre el bono extraordinario y el medio aguinaldo, las jubilaciones más bajas pasarán de $403.150 a $581.319.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo volvió a cuestionar la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609, vigente desde marzo de 2021. Según el texto, el esquema “presentaba graves inconvenientes” y no resguardaba a los adultos mayores del impacto inflacionario, generando un “desfasaje” entre las variables económicas y los haberes.

En ese marco, el Gobierno recordó que desde la asunción de Javier Milei se otorgaron dos bonos de $55.000 en los primeros meses de 2024 y que a partir de marzo de ese año los bonos fueron actualizados a $70.000 de forma mensual.

El decreto subraya que la compensación es necesaria “por los efectos adversos ocasionados” a los jubilados de menores ingresos y aclara que el bono será no remunerativo, sin descuentos y sin impacto en futuras liquidaciones.

También se precisó que, en el caso de las pensiones, sin importar la cantidad de copartícipes, serán consideradas como un único titular para determinar el derecho al cobro.

Quiénes cobrarán el bono de $70.000

El beneficio alcanzará a:

Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y graciables administradas por ANSES.