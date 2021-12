July Abril lanza "Entre tu y yo", su nuevo tema sobre vencer a los amores imposibles

La artista juvenil July Abril estrena un nuevo tema este jueves: "Entre tu y yo". El lanzamiento será a las 19 horas a través de las plataformas de YouTube y Spotify, y promete ser un hit.

La cantante propone para esta canción romper con las clásicas historias de amores secretos o utópicos, y a animarse a dar el primer paso.

"Todos en algún momento tuvimos ese amor secreto y utópico que no dejamos de pensar o que nunca nos animamos a decirle que nos gustaba. ¿Cuántas veces callamos esa relación que nos hace sentir super vivos y felices? ¡Entonces dije, NO!", dice el texto de promoción de su nuevo tema.

"Hay que hacer una canción donde nos anime a no usar tapabocas, decir lo que sentimos", expresa la artista sobre su letra y llama a "animarnos a más, si nos gusta esa persona realmente, tenemos que dar el gran paso".

July Abril viene de ser telonera del show de Axel en su vuelta a los escenarios tras las restricciones por la pandemia, el pasado mes de agosto. Su carrera está en pleno crecimiento y con "Entre tu y yo" buscó "darle un sonido explosivo, por lo que me inspiré en canciones más ochentonas para algunos sonidos y los mezclamos con otros más modernos", contó.

"En esta canción expreso toda la alegría del compartir, con amigos, amores, con familia o solxs, porque la verdadera compañía es la música", detalla la joven cantante.

July Abril, entre la música y la actuación

La joven artista ha realizado recitales en vivo en los Martin Fierro Digital (2018), Obras Sanitarias (2018), Teatro Ópera (2018), The Cavern (2018/19). También participó en el Festival de Ciudad Emergente (2019) y en el Movistar Arena como telonera de Axel (2021)

En lo actoral, trabajó en las exitosas tiras de Telefé “Viudas e hijos del Rock and Roll” (2014) y “Golpe al corazón” (2017). Además, en 2020 participó del gran festival a beneficio de Billboard Argentina.

“Convenceme” fue su primer corte, junto a su grupo de rock. La canción llegó en un momento donde el movimiento de las mujeres comienza a levantar vuelo y anima a todas a dar ese paso. Luego, en medio de la pandemia, graba “Oye”, una canción para bailar y divertirse con un videoclip que anima a la gente a danzar. Posteriormente llegó “Te buscaré” con un gran alcance en todas las plataformas digitales.

También compuesta en plena pandemia, la canción busca transmitir esperanza en nosotros mismos, en el amor y en el mañana a través de la buena energía, pensando en ese amor que extrañamos, saludamos y besamos por última vez, sin saber que esa iba a ser la última interacción física que tendríamos por meses, debido a la cuarentena obligatoria.

Por otro lado, su tema “Es el momento” profundiza en la vida de cada persona, en esos momentos donde cuesta avanzar o tomar una decisión. Ahí es donde actúa como rescate este single que sana y que habla de vibrar alto y de reírnos para cuidar nuestra salud.

Uno de sus últimos temas se llama "Despertar", lanzada en agosto, el cual es "un viaje al interior para conversar con esas creencias que nos limitan y que no nos permiten ser auténticos para brillar con nuestra propia luz". Dice July: “La escribí pensando en los momentos de oscuridad por los que todos pasamos, como no creer en nosotros mismos, no sentirnos suficientes, no valorarnos”.