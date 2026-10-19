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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este lunes una conferencia de prensa para anunciar la finalización de la primera fase del traslado de internos desde la cárcel de Villa Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

“Ahora viene una parte muy importante de devolverle a los vecinos de Devoto este espacio que durante tantos años ocupó esta cárcel. Yo vivía acá, en Devoto, y conozco muy bien las dificultades que traía esta cárcel para todos los vecinos”, expresó.

Acompañada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la titular de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, Milei calificó la jornada como “un día de celebración”.

“Esta era una promesa de muchos años y este Gobierno pudo hacerlo realidad y en muy pocos meses”, agregó.

Alejandra Monteoliva explicó cómo fue el operativo

La ministra de Seguridad destacó la coordinación entre el Gobierno nacional, la administración porteña y las cinco fuerzas federales que participaron del procedimiento.

Monteoliva informó que el operativo se desarrolló durante cinco jornadas y que se trasladaron 100 internos en ese período, sin conflictos, motines ni fugas. También detalló que se implementaron controles médicos, identificación mediante códigos QR, seguimiento de los convoyes y canales de información para familiares.

Además, indicó que se realizaron pruebas de las instalaciones durante diez días, con la participación de 1.080 efectivos del Servicio Penitenciario Federal.

La funcionaria definió el traslado como “un hito” y destacó el trabajo conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri.

Por qué quedan internos en la cárcel de Devoto

Monteoliva informó que 74 internos permanecen en el establecimiento porteño a la espera de definiciones sobre una eventual visita del papa León XIV a la Argentina.

“Frente a la visita no tenemos confirmación. Todos esperamos la salud de su Santidad. Si es ahora o cuando tenga que ser, estamos listos para recibirlo cuando el Vaticano lo confirme”, señaló.

La ministra explicó que, una vez confirmada la agenda papal, se determinarán los pasos para completar el traslado de las personas que permanezcan en Devoto.

Cómo es el nuevo penal de Marcos Paz

El Complejo Penitenciario Federal VIII está ubicado en un predio de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de máxima seguridad, con capacidad total para 2.232 internos.

La construcción había sido acordada entre Nación y Ciudad en 2018, con una apertura prevista para 2020. Sin embargo, las obras comenzaron en diciembre de 2024, luego de varios años de paralización.

El nuevo establecimiento busca ofrecer condiciones diferentes de alojamiento y trabajo penitenciario, además de permitir la recuperación del espacio que ocupaba la cárcel de Devoto.

Diego Santilli destacó el trabajo conjunto

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, felicitó a los equipos nacionales y porteños y sostuvo que el traslado permitió concretar una medida que se discutía desde hacía décadas.

“Es un cambio histórico, único. Se dijo muchas veces que iba a pasar; nunca pasó, no se logró. Hoy, aquí, se logró”, afirmó.

También señaló que el complejo de Marcos Paz permitirá que los internos cumplan sus condenas en otras condiciones y puedan regresar a la sociedad una vez finalizado ese período.

La primera fase del operativo marca un avance en el proceso de desocupación de la cárcel de Devoto, aunque el traslado de los últimos internos dependerá de las definiciones pendientes sobre la eventual visita papal.