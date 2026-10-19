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Los salarios de los docentes universitarios de Argentina acumulaban una pérdida real del 24,2% en comparación con noviembre de 2023. A pesar de los incrementos registrados, como el de junio que elevó el haber de un docente titular con dedicación exclusiva de $1,7 millones a $2 millones, los ingresos del sector continúan deteriorados frente a la inflación.

La “pérdida acumulada desde el cambio de gestión totaliza $24.694.343 a precios de septiembre de 2026, una cifra que equivale a 47 canastas básicas totales o a aproximadamente 12 salarios mensuales no percibidos en un lapso de 34 meses”, según advierte un reciente informe del Instituto Argentina Grande (IAG), señaló el informe de la consultora privada.

“La trayectoria del salario real muestra una fuerte contracción a comienzos de 2024, manteniéndose de forma sostenida entre los 65 y 78 puntos durante los años 2024, 2025 y 2026″, señaló el informe de la consultora privada.

La UTN Santa Cruz y la UNPA luchan por el financiamiento universitario.

Caída salarial

A pesar del incremento salarial registrado en junio, que elevó el haber de un docente titular con dedicación exclusiva de $1,7 millones a $2 millones, “los ingresos reales del sector continúan por debajo de los niveles de finales de 2023. En términos reales, el salario docente presenta una caída del 24,2% en comparación con noviembre de 2023″, precisó IAG.

De acuerdo con el análisis, la pérdida salarial acumulada desde el cambio de gestión totaliza $24.694.343 a precios de septiembre de 2026. Esta diferencia, originada por el desfase entre los incrementos otorgados y la inflación acumulada, equivale a 47 canastas básicas totales o a aproximadamente 12 salarios mensuales no percibidos en un lapso de 34 meses.

La trayectoria del salario real docente universitario, tomando como base 100 el valor de noviembre de 2023, muestra una fuerte contracción a comienzos de 2024, ubicándose de forma sostenida entre los 65 y 78 puntos durante los años 2024, 2025 y 2026.

En materia presupuestaria, el informe detalla que el gasto devengado en universidades nacionales sufrió una reducción real del 30% en 2025 respecto a 2023. Para el año 2026, las proyecciones elaboradas sobre la base del promedio mensual ejecutado entre enero y septiembre sugieren que la inversión anual finalizará por debajo del nivel de 2025. Con valores a precios constantes de septiembre de 2026, la ejecución proyectada ubica el gasto en niveles comparables a los registrados en el año 2007. El estudio contrapone esta contracción presupuestaria con la dinámica del sistema universitario entre 2007 y 2026, período durante el cual se crearon 13 universidades nacionales y la matrícula estudiantil sumó 768.200 nuevos alumnos.

El presidente de Argentina, Javier Milei.

Contexto general

Este panorama financiero y salarial se inscribe en un escenario de tensión sostenida en el ámbito universitario nacional, caracterizado por reclamos gremiales en torno a la pérdida del poder adquisitivo docente, paritarias por debajo de los índices inflacionarios y un debate profundo sobre el sostenimiento de la infraestructura académica frente a la expansión de la matrícula estudiantil en todo el país.

En los últimos meses, el conflicto universitario ha escalado debido a la falta de actualización presupuestaria acorde a la inflación y al deterioro de los salarios de docentes e investigadores en todo el territorio nacional. Las federaciones docentes y las autoridades de distintas casas de altos estudios han advertido reiteradamente sobre el impacto operativo que genera la parálisis de fondos para gastos de funcionamiento, mantenimiento edilicio y hospitales universitarios. Esta situación ha derivado en sucesivas jornadas de protesta, paros escalonados y movilizaciones federales en defensa de la educación pública, convirtiéndose en uno de los ejes centrales de la agenda política y económica del país ante la merma sostenida de los recursos destinados al sistema superior.