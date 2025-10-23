La exintegrante de Bandana, conocida como Lourdes, reapareció con un video en redes sociales tras la denuncia de desaparición presentada por su madre. La cantante explicó que estuvo con gripe y desmintió los rumores que generaron un gran operativo judicial y preocupación en el ambiente artístico.

La denuncia que desató la preocupación

Durante las últimas horas, el mundo del espectáculo vivió momentos de gran incertidumbre. La madre de Lourdes Fernández, Mabel López, denunció ante el Ministerio Público Fiscal la desaparición de la artista luego de varios días sin poder comunicarse con ella. La presentación fue radicada el 4 de octubre y canalizada a través de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, lo que activó una búsqueda inmediata.

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, generando preocupación entre fanáticos, colegas y allegados de la exintegrante de Bandana, una de las agrupaciones pop más emblemáticas de los años 2000.

“Me acabo de levantar”: el mensaje que calmó la tensión

Finalmente, la propia Lourdes Fernández decidió romper el silencio. Desde sus historias de Instagram, publicó un video donde se mostró visiblemente sorprendida por el revuelo que había generado la denuncia.

“Chicos, me acabo de levantar. Me ca… las llamadas, no me dejan…”, comenzó diciendo, en referencia a la cantidad de mensajes y llamados que había recibido. Luego explicó el verdadero motivo de su ausencia: “Estoy con gripe desde el lunes. Dios, no puedo creerlo. Esto es terrible. No, chicos, no”, expresó con evidente fastidio.

Sus palabras trajeron alivio a miles de seguidores que seguían el tema minuto a minuto, y también a su familia, que había manifestado profunda preocupación por su paradero.

“Estoy perfecta, gracias”: el descargo de Lourdes

En otro fragmento del video, Lourdes se mostró molesta por la magnitud que había tomado la situación. “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias. Tremenda, tremenda. Me ha tocado malísimo”, expresó, dejando en claro que la confusión se originó por información errónea.

Pese al enojo, también tuvo palabras de agradecimiento hacia quienes se preocuparon: “Bueno, gracias por ocuparse de mí y estar pendiente, pero estoy bien”, cerró la cantante, intentando poner fin al escándalo.

El operativo judicial y las versiones cruzadas

Mientras la cantante reaparecía en redes, la Justicia porteña mantenía activa la investigación. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, subrogado por el juez Santiago Bignone, había dispuesto una consigna policial en el domicilio de su expareja, ubicado en el barrio porteño de Palermo, para preservar el lugar y avanzar con las diligencias.

Fuentes policiales informaron que, al llegar, los efectivos fueron recibidos por un hombre que afirmó no ser más pareja de Fernández y que ella ya no residía allí. Tras algunos intercambios, permitió el ingreso de los agentes, quienes constataron que Lourdes no se encontraba en el departamento. El episodio añadió confusión a un caso que ya había tomado dimensión pública y mediática.

Bandana y el entorno profesional, en contacto permanente

A pesar de la incertidumbre que generó la denuncia, desde la producción del regreso de Bandana aseguraron que mantuvieron contacto con Lourdes en los últimos días. Según fuentes cercanas, la cantante participó de reuniones, ensayos y coordinaciones para futuras presentaciones, lo que descartaría cualquier indicio de aislamiento o desaparición.

Su entorno profesional destacó que Lourdes “mantiene comunicación fluida y compromiso con los proyectos”, aunque prefirió mantenerse alejada de los medios en las últimas semanas.

Del silencio al escándalo: la presión de la exposición

El caso de Lourdes Fernández volvió a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre la vida privada de los artistas y la exposición pública. En cuestión de horas, una denuncia familiar se convirtió en tendencia nacional y movilizó a fuerzas de seguridad, medios y fanáticos.

Finalmente, la propia cantante se encargó de aclarar lo ocurrido y transmitir tranquilidad. Pero el episodio deja una lección sobre el impacto de la sobreexposición mediática y cómo, en tiempos de inmediatez y redes sociales, el silencio puede transformarse —sin intención— en un escándalo nacional.

