L-Gante estuvo presente en “PH, Podemos Hablar (Telefe)”, y se enojó con el conductor Andy Kusnetzoff y la periodista Pía Shaw cuando le quisieron sacar información sobre su relación con Wanda Nara. A raíz de esto, el cantante habló en el programa LAM (América TV), comandado por Ángel de Brito, e hizo unas sorprendentes revelaciones acerca del incómodo momento. Además, dio más detalles sobre su vínculo con la empresaria.

La fuerte indignación de L-Gante en PH, Podemos Hablar

Todo comenzó en el momento que Andy dio una consigna para que pasen al punto de encuentro. “Los que encontraron el amor en donde menos lo esperaban”, expresó. Ante esto, como L-Gante no pasó, Pía, señaló:“¿Puedo decir algo? Acá, hay gente que está mintiendo en este grupo”, haciendo referencia a Valenzuela y Wanda.

Luego, la periodista, sin problema, se dirigió al Elian: “Vos confesaste haberte enamorado alguna vez… Fue en el lugar menos pensado”, y, él, le consultó: “¿Cuál?”. “Wanda”, contestó Shaw. “No, por eso no avancé”, aseguró L-Gante.

Pero, ella no se quedó conforme con sus dichos y redobló la apuesta: “Te enamoraste”, comentó. “Dame el link para ver dónde confesé eso”, le pidió Ángel. “Cuando termine el programa te lo muestro”, manifestó la invitada. “Yo nunca lo dije. Cuento cómo enamoré a Tamara. Por eso, creamos a Jamaica. Y hablé sobre cosas que se van dando en la vida”, aseveró el joven.

Después de este suceso, quedó el ambiente muy tenso y Andy le consultó: “¿Estás bien?”, y, sin ningún problema, el cantante hizo un escandaloso descargo.“No, quedé enojado porque me puse a pensar: vos me invitas a tu programa “Podemos Hablar” y lo que diga puede explotar o no”.

Y, continuó: “Si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampas para “pisar el palito”. Ustedes no saben que pueden generar problemas personales, ¿no?. Lo tendrían que saber, ya que son profesionales. Me pone de mal gusto, porque si viene un pibe de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara, que queda todo y sale expuesto por todos lados, le iría mal”.

Por último, añadió: “Lo quería decir. Todos saben lo que es que te quieran hacer “pisar el palito”. Yo, más que nadie. Entonces, sepan que no están hablando con un boludo. Represento a los pibes del barrio. De mi edad, sobre todo”.

L-Gante habló sobre Wanda Nara y se refirió a la complicada situación que vivió en “PH, Podemos Hablar”

Primero, le consultaron si “realmente, se había enojado con Kusnetsoff“. Ante esto, confesó: “En ese momento. Después, no. Porque dije lo que había que decir y creo que entendieron todo”.

Y, continuó: “Yo sé lo que digo y lo que no. Si me invitas para que hable, déjame hablar. No respondas por mí”.

Luego, le preguntaron si “la pelea fue editada”, y, reveló: “Sí, estuvo editado. Fueron partes en donde Andy me decía “si te sentiste incómodo lo podemos cortar”, y yo le respondí: “No cortés. Piloteala como lo estoy haciendo’”.

Por otro lado, quisieron saber cómo está su relación con Wanda Nara. L-Gante, confirmó: “Hablé hace un par de horas y re tranqui. Así, siempre”, y, después de estos dichos, el cronista le consultó acerca de la enfermedad de la modelo. “Me enteré medio tarde, pero estaba al tanto de lo que se podía. Igual, ella no da mucha información de eso”, comentó.

También , le dijeron si “la empresaria se enojó, ya que blanqueó que tuvieron una relación más allá de la amistad”, y, manifestó : “No sé y no creo. Lo hice porque decían “nunca decís nada”. Por eso, hablé un poquito”.

“Cada vez que nos veían juntos pensaban que iba a ser un marketing nuevo, pero no. Nos juntábamos a comer, para salir a bailar… Lo que sea”.

Para concluir con la nota, le cuestionaron si “era verdad que ella había dicho que “L-Gante es la persona con la que la pasó mejor a nivel sexual”, y, el cantante, expresó: “Me estás prendiendo fuego. No recuerdo que haya salido eso de su boca. No me acuerdo y no pasó”.

El tierno gesto de Mauro Icardi con Wanda Nara cuando se enteró sobre su enfermedad

Semanas atrás, Nara confirmó que “tiene leucemia”. A raíz de esto, habló en el programa italiano “Ballando con le stelle”, donde ella misma se encuentra concursando, y contó cómo fue la reacción de su esposo, el futbolista Mauro Icardi, en el momento que se enteró sobre la enfermedad.

Wanda, comentó: “La cosa más linda que he visto de Mauro, en estos diez años juntos, fue cuando me diagnosticaron mi enfermedad”.

Y, continuó: “Recuerdo que, una noche, estaba durmiendo y me levanto, no sé, alrededor de las cuatro de la mañana, y lo vi con el teléfono buscando dónde curarme y atenderme por todo el mundo”.

Ante estos dichos, hizo una reflexión sobre el significado del matrimonio: “Lo he visto, verdaderamente, mal. Cuando uno se casa, se dice en el bien, en el mal y en la salud. Un dice que “lo da por sentado”, pero no es tan así. La vida te lleva a tantas situaciones donde ves el amor verdadero”.