Un recorrido de fe y esperanza

Este sábado 4 de octubre comenzó oficialmente la Peregrinación a Luján 2025, una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la Argentina. La actividad inició a las 7 con una misa central en el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

Con el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, la edición número 51 de esta caminata simboliza un momento especial de fe, unidad y oración. Este año, la consigna se une al lema del Jubileo 2025, “Caminar con esperanza”, y marca la primera peregrinación tras la muerte del papa Francisco, figura central para los fieles católicos del país. “La peregrinación es como la vida: hay momentos más alegres y otros más duros”, expresó García Cuerva durante la homilía, alentando a los participantes a caminar con esperanza y amor.

Cómo será el recorrido y los horarios clave

Los peregrinos partieron desde Liniers y recorrerán aproximadamente 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se encuentra la imagen de la Virgen Patrona de la Argentina.

A las 10 de la mañana, se prevé la salida de la imagen peregrina, trasladada por la diócesis de Quilmes, mientras que el domingo a las 7 horas se celebrará la Misa Central de la Peregrinación, también presidida por García Cuerva y transmitida por Orbe 21 y el canal de YouTube “LaPereLuján”.

El operativo incluye 63 puestos de apoyo gratuitos a lo largo del trayecto, con puntos de hidratación, provisión de agua potable, baños químicos y hospitales móviles. También habrá ambulancias y servicios de emergencia para asistir a los caminantes en todo momento.

Miles de fieles se convocaron en una nueva peregrinación.

Calles y avenidas afectadas por el operativo

Por la magnitud del evento, las autoridades dispusieron un operativo especial de tránsito que afecta a varias localidades del oeste del Gran Buenos Aires. Desde las 6 de la mañana se interrumpieron calles y avenidas en seis municipios, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los peregrinos como de los vecinos.

Entre las zonas con cortes y desvíos se encuentran los partidos de Morón, Merlo, Ituzaingó, Moreno, General Rodríguez y Luján. Además, se reforzaron los servicios del Tren Sarmiento, que une las cabeceras Once y Moreno, para facilitar el regreso de los fieles.

Se recomienda a los automovilistas evitar circular por las zonas afectadas y respetar las indicaciones del personal de tránsito y seguridad.

Los cortes de calle comenzaron a las 6 de la mañana.

Una tradición que une generaciones

La Peregrinación a Luján tuvo su origen el 25 de octubre de 1975, cuando unos 30.000 jóvenes caminaron bajo el lema “La juventud peregrina a Luján por la Patria”. Desde entonces, esta expresión de fe se convirtió en la celebración religiosa más importante del país, reuniendo cada año a más de dos millones de personas.

Hoy, medio siglo después, la caminata mantiene vivo su espíritu de esperanza, oración y compromiso comunitario, convocando a familias, jóvenes y adultos que avanzan paso a paso hacia el encuentro con la Virgen de Luján.

Transmisión en vivo y participación virtual

Para quienes no puedan asistir presencialmente, la Peregrinación a Luján 2025 cuenta con una amplia cobertura en medios y redes. La transmisión oficial podrá seguirse en Orbe 21 y en el canal de YouTube “LaPereLuján”, donde se compartirán las principales actividades, testimonios y momentos de oración.

La fe, la esperanza y el compromiso social vuelven a unir a miles de argentinos en un camino de devoción que trasciende generaciones.