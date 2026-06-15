Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La bailarina y cantante, Flor Vigna, utilizó a sus redes con el objetivo de difundir un sentido y movilizante descargo para dar el último adiós a Oliver Tree, el reconocido intérprete musical, de origen estadounidense, que perdió la vida; el trágico suceso se desencadenó a raíz de un violento choque de helicópteros ocurrido en la ciudad de Río de Janeiro, un incidente que causó una enorme conmoción internacional.

El compositor y celebridad surgido de internet, quien gozaba de una enorme popularidad global al punto de registrar una cifra superior a los 11 millones de oyentes con carácter mensual en la aplicación de música Spotify, integró la nómina de los seis fallecidos que arrojó la colisión en el espacio aéreo brasileño; en esa misma lista de víctimas fatales se hallaban, también, el creador de contenidos Gaspar Prim Díaz, popularmente conocido como “Gaspi”, y el realizador audiovisual Lucas Vignale.

Notablemente impactada por el desenlace del siniestro, la artista trajo a la memoria los pormenores de la reunión que supo mantener con la estrella norteamericana.

“Cada vez más señales me invitan a aprender que estamos un ratito acá”, indicó, de entrada, en su Instagram; tras estos dichos, la exconcursante de certámenes televisivos detalló cómo fue que se gestó la relación personal entre ambos.

“Lo conocí a Oliver en México y, desde ahí, con mucha humildad, no paró de alentarme a que supere mis miedos”, reveló; de acuerdo con las declaraciones brindadas por la joven, el músico extranjero asumió una función sumamente trascendental a lo largo de un período bisagra en lo que respecta a su evolución y consolidación dentro de la escena artística. “Siempre me habló de que, la libertad, es más importante que la aprobación y lo importante es jugársela sin importar el qué dirán”, rememoró con gratitud.

En otro de los pasajes de su dedicatoria en las redes, la intérprete local se encargó de retratar los rasgos humanos que hacían de Oliver Tree un ser completamente singular y alejado de los parámetros corrientes de la fama.

“Daba la sensación de que era un ángel loco en la tierra. No paraba de bajar data linda, de esas que hacen que te animes a creer más en vos mismo”, indicó.

Y, aseveró: “Todos sus consejos me hacían verlo conectado con algo más grande que nosotros, un tipo con una conciencia diferente, pura, mágica”.

La magnitud del accidente en Río de Janeiro arrastró a la influencer a trazar una profunda meditación sobre lo efímero de la condición humana y los misterios que rodean a la existencia.

“Qué triste todo. Me gusta pensar que todo pasa por algo y que, atrás de esto, hay un gran mensaje tan simple y bello como animarse a vivir la vida a pleno, pues, un día estamos y al otro no”, puntualizó, con amargura, ante la pérdida.

Para dar por concluido su posteo de homenaje, la vocalista tomó la determinación de hacer público el contenido del último texto privado que el difunto músico le había hecho llegar a su teléfono personal, un mensaje cargado de mística motivacional.

“Sentir miedo es bueno, significa que te estás esforzando por salir de tu zona de confort. Sé valiente, paciente, encontrá tu sueño y visualizalo todos los días. Literalmente, podés hacer cualquier cosa que te propongas”, rezaba, textualmente, el fragmento que el cantante estadounidense le redactó en vida.

Leé más notas de La Opinión Austral