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Enzo Fernández fue una de las grandes figuras de la victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. El mediocampista marcó el gol que inició la remontada y recuperó su mejor nivel en el momento más importante del torneo. Sin embargo, una vez finalizado el partido, salió a la luz un detalle que rápidamente despertó la curiosidad de los hinchas: volvió a utilizar los mismos botines que había llevado en el tramo decisivo del Mundial de Qatar 2022.

Lejos de tratarse de una simple elección estética, el cambio respondió a una verdadera cábala. Después de disputar gran parte de la Copa del Mundo con otro modelo, Enzo decidió calzarse nuevamente los Nike Phantom GT2, el mismo par con el que marcó el recordado gol ante México en Qatar y que considera especial en su carrera.

Enzo Fernández marcó su gol ante Inglaterra con los mismos botines que le marcó a México.

La historia detrás de la cábala de Enzo Fernández

Los botines fueron enviados especialmente por Botines Alta Gama Córdoba, un emprendimiento encabezado por Nicanor Iglesias, quien ya había trabajado con el futbolista durante el Mundial de Qatar 2022.

“Enzo nos hizo el pedido antes de viajar al Mundial. Nos encargó tres pares y uno de ellos fue el que usó contra Inglaterra”, reveló Iglesias en diálogo con Cadena 3. Según explicó, el volante pidió volver a utilizar exactamente el mismo modelo que lo acompañó durante la conquista del último Mundial. “Él tiene una cábala con esos botines. Intentamos conseguirle exactamente el mismo modelo para enviárselo”, contó.

Enzo Fernández en Qatar 2022, con los mismos botines que usa en este Mundial.

Un modelo especial para Enzo Fernández

La relación entre el campeón del mundo y la firma cordobesa lleva varios años. Antes de viajar al Mundial 2026, Iglesias volvió a ponerse en contacto con el mediocampista para ofrecerle ayuda si necesitaba algún par en particular. El pedido llegó pocos días después y obligó a trabajar contrarreloj para que los botines estuvieran listos antes del inicio de la concentración. Además del valor sentimental, el caso tiene una particularidad: por cuestiones comerciales.

Enzo suele utilizar modelos más recientes de la marca que lo viste. Sin embargo, para la semifinal decidió hacer una excepción. “Estos botines tienen un significado especial para él y por eso quiso volver a usarlos”, explicó Iglesias.

La cábala funcionó otra vez

La apuesta no pudo haber dado mejor resultado. Con el mismo modelo que utilizó durante el Mundial de Qatar 2022, Enzo Fernández firmó una de sus mejores actuaciones en la Copa del Mundo y convirtió el gol que abrió el camino de la remontada frente a Inglaterra.

“Estamos felices. Son los mismos botines del gol a México y ahora volvieron a estar presentes en otro momento histórico”, concluyó Iglesias.

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