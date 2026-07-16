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El presidente Javier Milei se refirió a la polémica que se generó luego de que la Selección argentina exhibiera una bandera con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas” tras vencer a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026. El mandatario cuestionó que el reclamo se manifestara en un evento deportivo y sostuvo que la recuperación de la soberanía sobre las islas debe impulsarse exclusivamente por la vía diplomática.

Las declaraciones llegaron después de que la imagen de los futbolistas con la bandera se viralizara en redes sociales y generara repercusiones tanto en Argentina como en el Reino Unido, donde incluso trascendió un pedido para que la FIFA analizara una posible sanción contra el seleccionado nacional.

Milei: “No hay que caer en slogans populistas”

Durante una entrevista con Radio Mitre, Milei afirmó que el deporte no debe mezclarse con cuestiones políticas y cuestionó el mensaje exhibido por los jugadores.

“Es un partido de fútbol, hay que entender eso. No hay que caer en slogans berretas, populistas, nacionalistas, rancios”, expresó.

El Presidente insistió en que “las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos”, al remarcar que la estrategia para sostener el reclamo argentino debe desarrollarse en el ámbito internacional.

Horas más tarde, en una entrevista con Radio El Observador, Milei suavizó parcialmente sus críticas y reconoció que el sentimiento expresado por los futbolistas representa a una gran parte de la sociedad argentina.

“Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan”, señaló.

Sin embargo, volvió a remarcar que la recuperación de las Islas Malvinas debe alcanzarse mediante negociaciones diplomáticas y advirtió que determinadas manifestaciones pueden generar consecuencias en el plano internacional.

La bandera de Malvinas reavivó la polémica

La controversia comenzó una vez finalizado el partido entre Argentina e Inglaterra, cuando los jugadores celebraron la clasificación a la final del Mundial desplegando una bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”.

La imagen recorrió el mundo y reavivó el debate luego de que trascendiera que el Gobierno nacional había buscado evitar manifestaciones vinculadas a la soberanía argentina sobre las islas durante el encuentro.

En ese contexto, Milei sostuvo que “la política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos” y cuestionó a quienes, según su visión, intentaron utilizar el triunfo deportivo con fines partidarios.

Al mismo tiempo, evitó responsabilizar a los futbolistas por el episodio y consideró que la reacción del plantel fue producto de la emoción del momento. “Son cosas que pasan en la cancha con los jugadores. Gana la emoción y es perfectamente válido y lícito que lo hubieran hecho”, afirmó.

Posible sanción y recibimiento de la Selección

En sus declaraciones, el Presidente también hizo referencia a la posibilidad de que la FIFA adopte alguna medida disciplinaria por la exhibición de la bandera. Según indicó, “en el peor de los casos, (la Selección) recibirá una sanción económica de US$ 30 mil”.

Además, confirmó que el Gobierno nacional pondrá la Casa Rosada a disposición para recibir a la Selección cuando regrese al país y garantizará el operativo de seguridad correspondiente.

Mientras tanto, el seleccionado argentino se prepara para disputar la final del Mundial 2026, en medio de una celebración deportiva que quedó atravesada por un nuevo debate sobre la causa Malvinas y el alcance de las expresiones políticas en los eventos internacionales.